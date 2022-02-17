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Хабар детективу НАБУ: ексдиректору Гутянського лісгоспу оголосили вирок
СУДРегіони

Хабар детективу НАБУ: ексдиректору Гутянського лісгоспу оголосили вирок

Доповнено
Марія Солодовнік
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Хабар детективу НАБУ: ексдиректору Гутянського лісгоспу оголосили вирок

Колишнього директора Гутянського лісового господарства Віктора Сису визнали винним та засудили на 5 років та 6 місяців ув'язнення за спробу дати хабар детективу Національного антикорупційного бюро.

Вирок Вищий антикорупційний суд оголосив 17 лютого, інформує пресслужба суду.

"Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців з конфіскацією частини майна", — сказано у повідомленні.

На час, який відводиться для подання апеляційної скарги, колишньому посадовцю суд залишив запобіжний захід у вигляді застави.

Доповнено 13:32. Адвокат Сиси Костянтин Дорошенко сказав Суспільному, що рішення суду планують оскаржувати. Інші деталі справи та позицію коментувати відмовився, посилаючись на адвокатську таємницю.

Що відомо

  • 30 жовтня 2019 року директора ДП "Гутянський лісгосп" Віктора Сису затримали на прозиції хабаря детективу Національного антикорупційного бюро. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із заставою. Сиса вийшов з-під варти під заставу майже у 5 млн грн.
  • За версією слідства, за хабар Сиса намагався домовитися із НАБУ про закриття справи про "відчуження значних обсягів необлікованого майна державного підприємства у вигляді деревини та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання".
  • Наприкінці 2019 року суд пом'якшив Сисі запобіжний захід, звільнивши його від обов'язку носити електронний браслет.
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