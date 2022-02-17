Колишнього директора Гутянського лісового господарства Віктора Сису визнали винним та засудили на 5 років та 6 місяців ув'язнення за спробу дати хабар детективу Національного антикорупційного бюро.

Вирок Вищий антикорупційний суд оголосив 17 лютого, інформує пресслужба суду.

"Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців з конфіскацією частини майна", — сказано у повідомленні.

На час, який відводиться для подання апеляційної скарги, колишньому посадовцю суд залишив запобіжний захід у вигляді застави.

Доповнено 13:32. Адвокат Сиси Костянтин Дорошенко сказав Суспільному, що рішення суду планують оскаржувати. Інші деталі справи та позицію коментувати відмовився, посилаючись на адвокатську таємницю.

Що відомо