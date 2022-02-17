Колишнього директора Гутянського лісового господарства Віктора Сису визнали винним та засудили на 5 років та 6 місяців ув'язнення за спробу дати хабар детективу Національного антикорупційного бюро.
Вирок Вищий антикорупційний суд оголосив 17 лютого, інформує пресслужба суду.
"Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців з конфіскацією частини майна", — сказано у повідомленні.
На час, який відводиться для подання апеляційної скарги, колишньому посадовцю суд залишив запобіжний захід у вигляді застави.
Доповнено 13:32. Адвокат Сиси Костянтин Дорошенко сказав Суспільному, що рішення суду планують оскаржувати. Інші деталі справи та позицію коментувати відмовився, посилаючись на адвокатську таємницю.
Що відомо
- 30 жовтня 2019 року директора ДП "Гутянський лісгосп" Віктора Сису затримали на прозиції хабаря детективу Національного антикорупційного бюро. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із заставою. Сиса вийшов з-під варти під заставу майже у 5 млн грн.
- За версією слідства, за хабар Сиса намагався домовитися із НАБУ про закриття справи про "відчуження значних обсягів необлікованого майна державного підприємства у вигляді деревини та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання".
- Наприкінці 2019 року суд пом'якшив Сисі запобіжний захід, звільнивши його від обов'язку носити електронний браслет.