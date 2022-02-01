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Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбо
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Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбо

Марина Повертайло
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Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбо Федерація самбо в Україні

Спортсмени з Одеської області зайняли призові місця на чемпіонаті України з самбо. Про це повідомили у пресслужбі Федерації самбо в Україні.

Змагання проходили у Львові з 26 по 30 січня. Найбільше нагород одеські спортсмени отримали за перемоги у бойовому самбо:

  • Владислав Мельник (у категорії "до 64 кг") – перше місце
  • Богдан Гарбуз (у категорії "до 71 кг") – перше місце
  • Максим Павлюк (у категорії "до 79 кг") – перше місце
  • Ростислав Криштонов (у категорії "до 98 кг") – перше місце
  • Ян Раскін (у категорії "до 64 кг") – друге місце
  • Даніело Рахіш (у категорії "до 88 кг") – друге місце
  • Ярослав Філіпчук (у категорії "до 98 кг") – друге місце
Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбоФедерація самбо в Україні

Змагання з бойового самбо у Львові

Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбоФедерація самбо в Україні

Змагання з бойового самбо, які відбулися у Львові з 25 по 30 січня 2022 року

Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбоФедерація самбо в Україні

Спортсмени на змагання з самбо у Львові

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