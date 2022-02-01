Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбо

Спортсмени з Одеської області зайняли призові місця на чемпіонаті України з самбо. Про це повідомили у пресслужбі Федерації самбо в Україні.

Змагання проходили у Львові з 26 по 30 січня. Найбільше нагород одеські спортсмени отримали за перемоги у бойовому самбо:

Владислав Мельник (у категорії "до 64 кг") – перше місце

Богдан Гарбуз (у категорії "до 71 кг") – перше місце

Максим Павлюк (у категорії "до 79 кг") – перше місце

Ростислав Криштонов (у категорії "до 98 кг") – перше місце

Ян Раскін (у категорії "до 64 кг") – друге місце

Даніело Рахіш (у категорії "до 88 кг") – друге місце

Ярослав Філіпчук (у категорії "до 98 кг") – друге місце

Федерація самбо в Україні Змагання з бойового самбо у Львові

Федерація самбо в Україні Змагання з бойового самбо, які відбулися у Львові з 25 по 30 січня 2022 року

Федерація самбо в Україні Спортсмени на змагання з самбо у Львові

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