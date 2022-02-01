Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбо

Спортсмени з Одеської області зайняли призові місця на чемпіонаті України з самбо. Про це повідомили у пресслужбі Федерації самбо в Україні.
Змагання проходили у Львові з 26 по 30 січня. Найбільше нагород одеські спортсмени отримали за перемоги у бойовому самбо:
- Владислав Мельник (у категорії "до 64 кг") – перше місце
- Богдан Гарбуз (у категорії "до 71 кг") – перше місце
- Максим Павлюк (у категорії "до 79 кг") – перше місце
- Ростислав Криштонов (у категорії "до 98 кг") – перше місце
- Ян Раскін (у категорії "до 64 кг") – друге місце
- Даніело Рахіш (у категорії "до 88 кг") – друге місце
- Ярослав Філіпчук (у категорії "до 98 кг") – друге місце
Федерація самбо в Україні
Федерація самбо в Україні
Федерація самбо в Україні
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