У Полтаві потяг збив насмерть жінку

Поблизу станції «Полтава-Київська», що в обласному центрі, 18 лютого потяг смертельно травмував жінку. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

За словами речника, сталося це у Київському районі Полтави на Зіньківському переїзді. До поліції щодо події звернулися медики близько 9.30. Жінка, яку травмував швидкісний потяг "Київ-Костянтинівка", загинула на місці.

Фото: Суспільне Полтава Поліція працює на місці аварії

Через аварію близько години патрульні тимчасово перекрили рух через залізничний переїзд на вулиці Зіньківській.

Причини аварії та ким є загибла людина з’ясовують правоохоронці.

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