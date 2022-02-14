На Полтавщині вибухнув бензовоз, є загиблий

Вибух та займання бензовоза сталося увечері 14 лютого в Кобеляцькій громаді на Полтавщині. Загинув водій автівки, йдеться на офіційному сайті поліції області.

Бензовоз "MAN" вибухнув неподалік села Бродщина. Про це близько 20:00 правоохоронців сповістили місцеві жителі. За кермом автомобіля був 47-річний чоловік із Київської області. Він загинув, повідомили в поліції.

Фото: Поліція Полтавщини Фото з місця події

Займання автомобіля, яке виникло після вибуху, загасили пожежники.

Нині обставини події з'ясовують. Кримінальне провадження розпочали за частиною 2 статті "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".