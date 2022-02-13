У Кременчуці зіткнулися автомобіль та тролейбус: троє людей у лікарні

У Кременчуці зіткнувся легковик та тролейбус. Через аварію трьох людей доставили у лікарню. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, аварія сталася 13 лютого близько 09:00 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці.
"Попередньо відомо, що тролейбус їхав дорогою в бік району "Молодіжний", в цей час на зустрічну смугу виїхав легковик «Mitsubishi» і зіткнувся з ним. Нині експерти перевіряють стан дорожнього покриття на цій ділянці", — додала Анна Васенко.
За словами речниці, у тролейбусі на момент аварії перебувало близько 12-ти пасажирів. З них травми отримав лише 62-річний пенсіонер, який перебував у транспорті. Також до лікарні з травмами госпіталізували 32-річного водія легковика. Після зіткнення стало погано 49-річному кондуктору тролейбуса, його також забрала «швидка».
Правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження". Санкція — щонайбільше обмеження воліце покарання, що полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Нині на місці аварії перекрили рух.