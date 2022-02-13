У Кременчуці зіткнулися автомобіль та тролейбус: троє людей у лікарні

У Кременчуці зіткнувся легковик та тролейбус. Через аварію трьох людей доставили у лікарню. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, аварія сталася 13 лютого близько 09:00 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці.

"Попередньо відомо, що тролейбус їхав дорогою в бік району "Молодіжний", в цей час на зустрічну смугу виїхав легковик «Mitsubishi» і зіткнувся з ним. Нині експерти перевіряють стан дорожнього покриття на цій ділянці", — додала Анна Васенко.

Фото: патрульна поліція Кременчука Фото з місця події

За словами речниці, у тролейбусі на момент аварії перебувало близько 12-ти пасажирів. З них травми отримав лише 62-річний пенсіонер, який перебував у транспорті. Також до лікарні з травмами госпіталізували 32-річного водія легковика. Після зіткнення стало погано 49-річному кондуктору тролейбуса, його також забрала «швидка».

Фото: патрульна поліція Кременчука У Кременчуці на місці аварії перекрито рух транспортом та проводяться слідчі дії

Правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження". Санкція — щонайбільше обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Нині на місці аварії перекрили рух.