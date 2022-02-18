Сьогодні, 18 лютого о 02:00 годині, другий енергоблок Хмельницької АЕС відключили від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомили на сайті Хмельницької атомної електростанції.

Як розповіли енергетики, ремонт триватиме 92 доби.

"Серед основних ремонтних робіт – капітальний ремонт реактора з проведенням контролю корпусу, генератора, циліндра високого тиску та ремонт каналів систем безпеки", - йдеться у повідомлені.

Також, під час ремонту планують реалізували десять заходів з реконструкції та модернізації, три з яких передбачені Комплексною зведеною програмою з підвищення безпеки енергоблоків АЕС.

Енергетики додають, енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює без збоїв. Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Що відомо