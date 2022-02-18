Сьогодні, 18 лютого о 02:00 годині, другий енергоблок Хмельницької АЕС відключили від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.
Про це повідомили на сайті Хмельницької атомної електростанції.
Як розповіли енергетики, ремонт триватиме 92 доби.
"Серед основних ремонтних робіт – капітальний ремонт реактора з проведенням контролю корпусу, генератора, циліндра високого тиску та ремонт каналів систем безпеки", - йдеться у повідомлені.
Також, під час ремонту планують реалізували десять заходів з реконструкції та модернізації, три з яких передбачені Комплексною зведеною програмою з підвищення безпеки енергоблоків АЕС.
Енергетики додають, енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює без збоїв. Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
Що відомо
- На Хмельницькій атомній електростанції 28 квітня 2022 року зупинили перший енергоблок. Тимчасова зупинка реактора пов'язана з проведенням планового ремонту, який триватиме 116 діб.
- Фахівці НАЕК "Енергоатом" і чеської компанії "Skoda JS" створили робочу групу для підготовки до проєктування будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Сторони готуються підписати меморандум про співробітництво та міжурядову угоду, яка дозволить Енергоатому отримати кредит на будівництво енергоблоків від Чеського експортного банку.
- 13 лютого, на Хмельницькій АЕС о 10:01 під час проведення електричних випробувань на енергоблоці №2 відбулася аварійна зупинка реакторної установки.
- Зупинка реакторної установки та включення механізмів системи безпеки відбулися по причині знеструмлення енергоблока №2. Відмов та пошкоджень основного та допоміжного устаткування не було. Порушень меж та умов безпечної експлуатації теж не виявлено. Радіаційна обстановка на енергоблоці №2 і проммайданчику в нормі та не зазнавала змін.
- 15 лютого о 9:31, енергоблок №2 Хмельницької АЕС, після проведеного ремонту, під'єднали до Об’єднаної енергосистеми України. Підключення вдалося зробити на 21 день раніше запланованої дати.
- "Енергоатом" уклала дві угоди з Westinghouse щодо модернізації Хмельницької АЕС
- Енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до мережі після аварійного відключення