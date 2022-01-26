Енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до мережі після аварійного відключення

Сьогодні, 26 січня 2022 року, о 06 годині 27 хвилин енергоблок №1 Хмельницької АЕС під'єднали до мережі після аварійного відключення. Про це повідомили на офіційному сайті атомної електростанції.

За інформацією атомників, наразі енергоблок набирає потужність. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає, обладнання працює в заданому режимі.

Другий енергоблок ХАЕС також працює, зазначили атомники.

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