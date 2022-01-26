Енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до мережі після аварійного відключення

Сьогодні, 26 січня 2022 року, о 06 годині 27 хвилин енергоблок №1 Хмельницької АЕС під'єднали до мережі після аварійного відключення. Про це повідомили на офіційному сайті атомної електростанції.
За інформацією атомників, наразі енергоблок набирає потужність. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає, обладнання працює в заданому режимі.
Другий енергоблок ХАЕС також працює, зазначили атомники.
Що відомо
- 25 січня 2022 року о 04:22 перший енергоблок Хмельницької АЕС відключили від електромережі. Відключення енергоблока від мережі сталося за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки. Порушень меж та умов безпечної експлуатації не відбулося. Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні
- На Хмельницькій атомній електростанції 28 квітня зупинили перший енергоблок. Тимчасова зупинка реактора пов'язана з проведенням планового ремонту, який триватиме 116 діб.
- Фахівці НАЕК "Енергоатом" і чеської компанії "Skoda JS" створили робочу групу для підготовки до проєктування будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Сторони готуються підписати меморандум про співробітництво та міжурядову угоду, яка дозволить Енергоатому отримати кредит на будівництво енергоблоків від Чеського експортного банку.
- 13 лютого, на Хмельницькій АЕС о 10:01 під час проведення електричних випробувань на енергоблоці №2 відбулася аварійна зупинка реакторної установки.
- Зупинка реакторної установки та включення механізмів системи безпеки відбулися по причині знеструмлення енергоблока №2. Відмов та пошкоджень основного та допоміжного устаткування не було. Порушень меж та умов безпечної експлуатації теж не виявлено. Радіаційна обстановка на енергоблоці №2 і проммайданчику в нормі та не зазнавала змін.
- 15 лютого о 9:31, енергоблок №2 Хмельницької АЕС, після проведеного ремонту, під'єднали до Об’єднаної енергосистеми України. Підключення вдалося зробити на 21 день раніше запланованої дати.
- "Енергоатом" уклала дві угоди з Westinghouse щодо модернізації Хмельницької АЕС