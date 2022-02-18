1 668 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

17 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 668 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 34 938 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 17 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 199 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2457 (+36);

Гадяцький – 2127 (+46);

Гадяч – 3162 (+87);

Глобинський – 3757 (+107);

Горішні Плавні – 9382 (+95);

Гребінківський – 1919 (+26);

Диканський – 2252 (+7);

Зіньківський – 3599 (+96);

Карлівський – 3535 (+27);

Кобеляцький – 3175 (+78);

Козельщинський – 2133 (+41);

Кременчук – 22252 (+176);

Кременчуцький – 3220 (+57);

Лохвицький – 4233 (+27);

Лубенський – 2067 (+14);

Лубни – 7134 (+60);

Машівський – 1607 (+5);

Миргород – 5555 (+25);

Миргородський – 2357 (+11);

Новосанжарський – 2431 (+1);

Оржицький – 1583 (+21);

Пирятинський – 2908 (+23);

Полтава – 56744 (+460);

Полтавський – 8688 (+32);

Решетилівський – 2359 (+39);

Семенівський – 1734 (+20);

Хорольський – 2963 (+20);

Чорнухинський – 726 (+2);

Чутівський – 1839 (+9);

Шишацький – 2349 (+20).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 172 738 людини. Одужали за увесь час 148 834 людей, а летальних випадків — 4 115 (17 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 19 789 жителів регіону.

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