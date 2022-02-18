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1 668 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1 668 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Аріна Кот
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1 668 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: google.com

17 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 668 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 34 938 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 17 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 199 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2457 (+36);
  • Гадяцький – 2127 (+46);
  • Гадяч – 3162 (+87);
  • Глобинський – 3757 (+107);
  • Горішні Плавні – 9382 (+95);
  • Гребінківський – 1919 (+26);
  • Диканський – 2252 (+7);
  • Зіньківський – 3599 (+96);
  • Карлівський – 3535 (+27);
  • Кобеляцький – 3175 (+78);
  • Козельщинський – 2133 (+41);
  • Кременчук – 22252 (+176);
  • Кременчуцький – 3220 (+57);
  • Лохвицький – 4233 (+27);
  • Лубенський – 2067 (+14);
  • Лубни – 7134 (+60);
  • Машівський – 1607 (+5);
  • Миргород – 5555 (+25);
  • Миргородський – 2357 (+11);
  • Новосанжарський – 2431 (+1);
  • Оржицький – 1583 (+21);
  • Пирятинський – 2908 (+23);
  • Полтава – 56744 (+460);
  • Полтавський – 8688 (+32);
  • Решетилівський – 2359 (+39);
  • Семенівський – 1734 (+20);
  • Хорольський – 2963 (+20);
  • Чорнухинський – 726 (+2);
  • Чутівський – 1839 (+9);
  • Шишацький – 2349 (+20).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 172 738 людини. Одужали за увесь час 148 834 людей, а летальних випадків — 4 115 (17 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 19 789 жителів регіону.

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