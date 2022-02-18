1 668 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

17 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 668 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 34 938 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 17 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 199 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2457 (+36);
- Гадяцький – 2127 (+46);
- Гадяч – 3162 (+87);
- Глобинський – 3757 (+107);
- Горішні Плавні – 9382 (+95);
- Гребінківський – 1919 (+26);
- Диканський – 2252 (+7);
- Зіньківський – 3599 (+96);
- Карлівський – 3535 (+27);
- Кобеляцький – 3175 (+78);
- Козельщинський – 2133 (+41);
- Кременчук – 22252 (+176);
- Кременчуцький – 3220 (+57);
- Лохвицький – 4233 (+27);
- Лубенський – 2067 (+14);
- Лубни – 7134 (+60);
- Машівський – 1607 (+5);
- Миргород – 5555 (+25);
- Миргородський – 2357 (+11);
- Новосанжарський – 2431 (+1);
- Оржицький – 1583 (+21);
- Пирятинський – 2908 (+23);
- Полтава – 56744 (+460);
- Полтавський – 8688 (+32);
- Решетилівський – 2359 (+39);
- Семенівський – 1734 (+20);
- Хорольський – 2963 (+20);
- Чорнухинський – 726 (+2);
- Чутівський – 1839 (+9);
- Шишацький – 2349 (+20).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 172 738 людини. Одужали за увесь час 148 834 людей, а летальних випадків — 4 115 (17 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 19 789 жителів регіону.
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