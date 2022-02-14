На Полтавщині 8 696 упаковок ліків від COVID-19 розподілять між лікарнями

На Полтавщині між лікарнями первинної ланки мають розподілити препарат від коронавірусу. Область отримала 8 696 упаковок «Молнупіравіру». Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Ці ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик тяжкого перебігу хвороби.

У картонних коробках у Полтавській обласній лікарні імені Скліфосовського зберігають ліки від коронавірусу – «Молнупіравір».

"Він не потребує особливих умов для зберігання, зберігається при температурі до +25 градусів. Це противірусний препарат, який призначений для лікування коронавірусної хвороби. Він буде переданий на лікувальні заклади Полтавської області та міста Полтави", — каже завідувачка відділення обласної лікарні імені Скліфосовського Віра Гловадська.

Фото: Суспільне Полтава Упаковки ліків від COVID-19

Препарат призначатимуть людям із груп ризику щодо складного перебігу хвороби. Тобто тим, хто має надлишкову вагу чи супутні захворювання – цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, захворювання нирок, серця. Також лікуватимуть пігулками старших за 60 років, каже інфекціоністка Тетяна Коваль.

"Це препарат противірусний, який має противірусну дію, він є інгібітором (? речовина, що сповільнює чи зупиняє перебіг хімічних реакцій, біохімічних і фізіологічних процесів) цього вірусу, і він припиняє його розмноження в клітинах. Звідси дуже важливі часові рамки його застосування, тобто застосовувати його треба до п’яти днів від початку хвороби", — говорить інфекціоністка Тетяна Коваль.

Фото: Суспільне Полтава Ліки від COVID-19

"Область отримала «Молнупіравір» по 200 міліграмів 8 696 упаковок номером 40. Вони будуть розділені між лікувальними закладами, розпочинаючи з первинної ланки, вторинної. Ми отримали достатню кількість препаратів", — каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак.

Призначати ліки пацієнтам будуть сімейні лікарі, а купити препарат в аптеках буде неможливо, говорить інфекціоністка.

"На кожного пацієнта ми повинні призначити вісім таблеток на добу, тобто на п’ять днів це 40 таблеток. На цю «хвилю» (коронавірусу – ред.), я думаю, нам вистачить, а потім, я думаю, будуть інші надходження та інші препарати", — говорить інфекціоністка Тетяна Коваль.

Що відомо: