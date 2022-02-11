Вакцинація дітей від COVID-19: скільки щепили на Полтавщині

На Полтавщині щеплення від коронавірусу отримали майже 9 тисяч дітей. Такі дані надала Суспільному координаторка з вакцинальної кампанії від COVID-19 у регіоні Ольга Бастаногова. Першочергово щеплення від коронавірусу потрібно робити дітям, які мають хронічні захворювання, повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

За словами Ольги Бастаногової, дітям 12-13 років для того, щоб зробити щеплення від коронавірусу, потрібна згода одного з батьків або опікуна. Для дітей від 14 років згода батьків не потрібна.

У пункті вакцинації із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років). Це для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Нині на Полтавщині від коронавірусу вакцинували 8 872 дитини, віком від 12 до 18 років, додала Ольга Бастаногова.

Суспільне Полтава Центр масової вакцинації у Полтаві

Як повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза, дітей віком від 12 років рекомендовано щепити від коронавірусу вакциною "Comirnaty" від "Pfizer/BioNTech".

"Ця вакцина пройшла достатньо етапів перевірки для того, щоб вважатися достатньо безпечною, достатньо ефективною для профілактики коронавірусної інфекції у тому числі й серед дітей", − каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

За словами епідеміолога, першочергово отримати щеплення повинні діти, які мають хронічні захворювання.

"Наявність хронічних захворювань не є протипоказом для проведення щеплень (від коронаіврусу – ред.). Протипоказ щеплення − це захворювання зараз. Якщо зараз у дитини є гострий напад апендициту, гостре респіраторне захворювання, то чекають до одужання або, якщо це хронічне захворювання – до компенсації цього хронічного захворювання. І дитина отримує щеплення", − додає Андрій Байбарза.

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