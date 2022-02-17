COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 891 новий випадок захворювання

За добу, 16 лютого, в Херсонській області зафіксували 891 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Серед них 67 дітей та 32 медичних працівники.
Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.
Найбільше випадків діагностували у жителів Херсонського району - 412. Також захворіли 140 жителів Каховського, 119 - з Генічеського, 118 у Бериславському та 102 випадки у Скадовському районах.
Стан хворих задовільний, 830 людини перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 61 житель області.
Померли двоє людей, одужали 331 людина.
Наразі в області 101 802 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
Що відомо:
- У Херсонській області 15 лютого виявили 783 нові випадки захворювання на COVID-19. Натомість одужали 410 людей.
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