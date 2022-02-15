Сумський каратист здобув "золоту" та "срібну" медалі на харківському турнірі

Сумчанин, який на турнірі "Kharkiv Open" виборов дві медалі для харківської команди, продовжує тренуватись у Сумах. Зі спортсменом поспілкувався Олександр Качанов і дізнався про путь Олега Пащенка у карате, медаль на "Paris Open" і плани на майбутнє.

Олегу Пащенку нині 19 років. У 9 батько привів його у клуб "Вадокай" до тренера Вадима Коломійця. Так почався путь каратиста до європейських вершин.

Олег Пащенко – каратист розповідає: "У десять років за кордон вперше виїхав. Була Польща. Тоді я став третім на кубку світу. У нас більше спортивне карате. Ти показуєш красиву техніку, показуєш швидкість, динаміку, спритність, реакцію".

Олег Пащенко

На турнірі "Kharkiv Open" 12-13 лютого Олег виборов дві медалі. У Харкові він став "золотим" призером серед молоді та "срібним" серед дорослих.

До цього Олег здобув "бронзову" медаль на неофіційному чемпіонаті світу з карате – турнірі "Paris Open". Про цей чемпіонат розповідає: "Там була неймовірна атмосфера. Вона дуже заряджала. Я коли виходив на татамі вперше – у мене очі були по п’ять копійок. Думав: "Куди я потрапив?" Вага медалі вона була дуже велика".

Олег Пащенко став другим каратистом Сумщини, який здобув медалі на цьому турнірі. У 2016-му році "золото" на "Paris Open" здобув Ігор Угніч.

Тренер Олега Пащенка Вадим Коломієць вважає, що найважливіші перемоги Олега попереду, говорить: "Все у нього вже є – сила, техніка. Трохи потрібно попрацювати з психологією і далі ми вже будемо конкурувати на високому рівні".

Вадим Коломієць

Найближчі змагання, у яких планує брати участь Олег, - це чемпіонат України серед школярів та студентів. Турнір у березні прийматимуть Суми.

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