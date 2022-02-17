На Тернопільщині презентували книжку колишнього вихованця інтернату

У Збаражі презентували книжку Валентина Опрі "Не сирота". У ній автор описує історію свого життя, зокрема, дитинство в інтернаті.

Про це Суспільному повідомив Валентин Опря.

Збараж став першим містом, куди автор привіз своє видання.

"Ідея написати книжку про свій життєвий шлях виникла десять років тому, а почав над нею працювати три роки тому. Я хотів допомогти людям відкритися самим для себе. Бо часто в нас є багато болючих питань, на які ми боїмося почути відповідь, боїмося бути чесними самі зі собою".

Богдана Сарабун/Суспільне Тернопіль Книжка Валентина Опрі "Не сирота"

Зараз Валентин Опря працює у Київському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Отчий дім". Каже, там допомагає дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Якщо дитину після реабілітації в центрі не вдається повернути в біологічну сім’ю, їй шукають прийомних батьків або будинки сімейного типу.

"Ми стараємося, щоби дитина після нашого центру не потрапила в інтернат, щоб її усиновили. Відтак, щоб вона могла відчути себе потрібною і не відкинутою. Тобто, наш центр для того, щоб допомогти. І я, пройшовши цей шлях, можу сьогодні помагати таким дітям, тому що розумію ситуацію зсередини".

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