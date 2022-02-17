Біля села Мар'ївка Кропивницького району Кіровоградської області зіткнулись два автомобілі. Травмувалась пасажирка, розповіла Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Аварія сталась вранці, сказала Віталіна Бевзенко. Зіткнулись ВАЗ та Mitsubishi. Травмовану швидка забрала до лікарні. Водіям обох автомобілів медична допомога не знадобилась.

Труха

Суспільне дізнається про стан травмованої жінки.

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