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Біля Мар'ївки у Кіровоградській області зіткнулись два автомобілі. Травмувалась пасажирка
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Біля Мар'ївки у Кіровоградській області зіткнулись два автомобілі. Травмувалась пасажирка

Оновлюється
Олена Демчак
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Біля Мар'ївки у Кіровоградській області зіткнулись два автомобілі. Травмувалась пасажирка Труха

Біля села Мар'ївка Кропивницького району Кіровоградської області зіткнулись два автомобілі. Травмувалась пасажирка, розповіла Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Аварія сталась вранці, сказала Віталіна Бевзенко. Зіткнулись ВАЗ та Mitsubishi. Травмовану швидка забрала до лікарні. Водіям обох автомобілів медична допомога не знадобилась.

Біля Мар'ївки у Кіровоградській області зіткнулись два автомобілі. Травмувалась пасажиркаТруха

Суспільне дізнається про стан травмованої жінки.

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