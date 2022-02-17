Місцями сильний вітер та дощ. Прогноз погоди на 18 лютого

В Україні 18 лютого очікується невеликий дощ, у західних областях сильні шквали вітру, через які оголошено 1 рівень небезпеки. Удень можна очікувати на +3..+8°C тепла, на Одещині та Закарпатті повітря прогріється до 11 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"В більшості областей невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний (на сході країни – південно-західний) 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на Закарпатті та Одещині до 11° тепла", – ідеться у повідомленні синоптиків про погоду 18 лютого.
На заході України стовпчик термометра вдень коливатиметься в межах від +6 до +9°C – вночі ж також до 2 градусів тепла. У всьому регіоні хмарно та дощитиме, місцями сильні пориви вітру до 20 м/с. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура протягом доби 2-7° морозу.
На півночі та у центрі тим часом денна температура перебуватиме в межах +4..+7°C – у всьому регіоні хмарно та місцями траплятимуться опадам у вигляді несильного дощу, вітер переважно помірний, північно-західний.
На півдні буде не набагато тепліше, тим паче місцями також крапатиме дощ — в середньому +9°C удень та не нижче 3 градусів тепла вночі. У Криму на південному побережжі — дощові хмари, які місцями приноситимуть нерясний дощ, вдень до 14 градусів тепла – вночі щонайменше 4 градуси тепла.
Схід країни також не обійдеться без дощу. Повітря вдень прогріється до 6 градусів тепла, а вночі без морозів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Що відомо
- Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною – бабак Тимко з Харківщини дав прогноз на весну-2022.
- Синоптики повідомляють, що до кінця тижня погода буде стрімке змінюватися – причина цьому новий циклон Yleinia. Однак температурний фон суттєво не зміниться і буде доволі високим – як для цієї пори року.
- Антициклон INGO, який розташовувався над Україною минулими днями і зумовив сонячну та спокійну погоду – вже відступив у східному напрямку, натомість на нашу територію впливають атмосферні фронти північного циклону YLENIA, які створюють дощову та вітряну погоду.
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
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