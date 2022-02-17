Місцями сильний вітер та дощ. Прогноз погоди на 18 лютого

В Україні 18 лютого очікується невеликий дощ, у західних областях сильні шквали вітру, через які оголошено 1 рівень небезпеки. Удень можна очікувати на +3..+8°C тепла, на Одещині та Закарпатті повітря прогріється до 11 градусів тепла.

Про це Укргідрометцентр.

"В більшості областей невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний (на сході країни – південно-західний) 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на Закарпатті та Одещині до 11° тепла", – ідеться у повідомленні синоптиків про погоду 18 лютого.

Фото: Укргідрометцентр

На заході України стовпчик термометра вдень коливатиметься в межах від +6 до +9°C – вночі ж також до 2 градусів тепла. У всьому регіоні хмарно та дощитиме, місцями сильні пориви вітру до 20 м/с. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура протягом доби 2-7° морозу.

На півночі та у центрі тим часом денна температура перебуватиме в межах +4..+7°C – у всьому регіоні хмарно та місцями траплятимуться опадам у вигляді несильного дощу, вітер переважно помірний, північно-західний.

На півдні буде не набагато тепліше, тим паче місцями також крапатиме дощ — в середньому +9°C удень та не нижче 3 градусів тепла вночі. У Криму на південному побережжі — дощові хмари, які місцями приноситимуть нерясний дощ, вдень до 14 градусів тепла – вночі щонайменше 4 градуси тепла.

Схід країни також не обійдеться без дощу. Повітря вдень прогріється до 6 градусів тепла, а вночі без морозів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Що відомо

Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною – бабак Тимко з Харківщини дав прогноз на весну-2022.

Синоптики повідомляють, що до кінця тижня погода буде стрімке змінюватися – причина цьому новий циклон Yleinia. Однак температурний фон суттєво не зміниться і буде доволі високим – як для цієї пори року.

Антициклон INGO, який розташовувався над Україною минулими днями і зумовив сонячну та спокійну погоду – вже відступив у східному напрямку, натомість на нашу територію впливають атмосферні фронти північного циклону YLENIA, які створюють дощову та вітряну погоду.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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