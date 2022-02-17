Дощі та новий циклон. Прогноз погоди в Україні на 17 лютого

В Україні 17 лютого очікується хмарна та туманна погода з опадами у вигляді дощу удень – волога погода омине лише Південь та Схід країни. Удень можна очікувати на +10..+15°C тепла на Півдні, та +4..+9°C на решті території – місяцями можуть траплятися сильні пориви вітру.

Про це Укргідрометцентр.

"Хмарно. Вночі без істотних опадів, місцями туман, вранці та вдень у західних, північних та центральних областях дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 5-20 м/с", – ідеться у повідомленні синоптиків про погоду 17 лютого.

Також синоптики додають, що до кінця тижня погода буде стрімке змінюватися – причина цьому новий циклон Yleinia. Однак температурний фон суттєво не зміниться і буде доволі високим – як для цієї пори року.

"Антициклон INGO, який розташовувався над Україною минулими днями і зумовив сонячну та спокійну погоду - вже відступив у східному напрямку, натомість завтра на нашу територію впливатимуть атмосферні фронти північного циклону YLENIA", – додали у Гідрометцентрі.

На заході України стовпчик термометра вдень коливатиметься в межах від +6 до +8°C – вночі ж також до 2 градусів тепла. У всьому регіоні хмарно та дощитиме. В Карпатах значні дощі з мокрим снігом, пориви вітру 25-30 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

На півночі та у центрі тим часом денна температура перебуватиме в межах +5..+8°C – у всьому регіоні хмарно та з опадами у вигляді дощу, вітер дутиме місцями сильний переважно південно-західний.

На півдні буде набагато тепліше та без дощів — в середньому +12°C удень та до 15 градусів тепла. У Криму на південному побережжі — хмарно з проясненнями, вдень до 14 градусів тепла – вночі щонайменше 2 градуси тепла.

Схід країни також обійдеться сьогодні без дощу, однак буде хмарно – місцями з'являтиметься сонце. Температура вдень прогріється до 8 градусів тепла, а вночі без морозів.

У Києві вдень синоптики прогнозують +4..+9°C, а вночі — 0..5°C, вдень з опадами у вигляді дощу, вночі він ущухне.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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