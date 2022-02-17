На Львівщині через негоду зірвало дах лікарні

На Львівщині через шквальний вітер зірвало дах Стебницької міської лікарні. Там вже розпочали ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

За словами начальника відділу з питань НС Дрогобицької міськради Ігоря Юзьв'яка, вночі, 17 лютого, через пориви вітру в Дрогобицькій громаді були пошкоджені дахи та лінії електропередач:

"Найбільше постраждала будівля Стебницької міської лікарні. Внаслідок сильних поривів вітру в будівлі медичного закладу пошкоджено 120 метрів квадратних даху. Також на вулиці Лесі Українки у Дрогобичі вітер пошкодив дах приватного житлового будинку. В гімназії №9 також пошкоджено дах. Роботи з ремонту вже тривають".

Дрогобицька міська рада Ремонт даху вже розпочали

За інформацією "Львівобленерго", через пориви вітру в області 93 населені пункти повністю залишилися без світла, ще 69 — частково. Електропостачання відновлюють 223 працівники "Львівобленерго". Знеструмлення виникли у:

Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська част.);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська част.);

Центральному РЕМ (Жидачівська, Перемишлянська, Пустомитівська част.);

Західному РЕМ (Городоцька, Мостиська, Жовківська част.);

Східному РЕМ (Золочівська, Буська част.);

ЛМЕМ (Жовківська, Пустомитівська част.).

ФОТО: Google.com Наслідки негоди ліквідують бригади "Львівобленерго"

Як повідомили на сторінці Львівського гідрометцентру, вітряна погода спостерігатиметься ще протягом доби та 18 і 19 лютого. Завтра, 18 лютого, синоптики прогнозують пориви західного вітру до 22 м/с. Вночі та вранці дощ та мокрий сніг, вдень — без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 4-9° тепла. 19 лютого очікують пориви вітру до 20 м/с. Вночі місцями, вдень по всій території дощ, подекуди з мокрим снігом.Температура вночі — 0-5° тепла, вдень від 5 до 10° тепла.

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