На Тернопільщині вшанували пам’ять військового журналіста Дмитра Лабуткіна

Пам’ять військового журналіста Дмитра Лабуткіна вшанували у громаді, звідки він родом. Біля його могили у селі Білокриниця Кременецької громади священник Православної церкви України відправив молебень. Про це повідомив Суспільному дядько Дмитра Лабуткіна Святослав Лабуткін.

За його словами, зібрались рідні бійця, учасники російсько-української війни та оносельчани. Вони поклали до могили квіти.

"28 років йому було, як він загинув. Добре, що всі пам’ятають його, і хай би пам’ятало й нове покоління. Хай беруть приклад з таких воїнів, як Дмитро".

Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль Могила військового журналіста Дмитра Лабуткіна у Білокриниці Кременецької громади

"Кожен раз, як приходиш на могилу, – це крик душі, що здоровий, молодий, розумний, веселий, дбайливий, і сьогодні він тут перед нами. Повірте, нема слів. В лексиці нашій нема таких слів, щоб виразити зараз те, що відчувають його батьки, його родина. Я думаю, одна молитва може спасти. Розрада може бути тільки в молитві", – сказала тітка Дмитра Лабуткіна Богдана Лабуткін.

Нагадаємо, вшановувати військових журналістів в Україні 16 лютого розпочали з 2018 року. Дмитро Лабуткін – військовий журналіст, який у 2015-му в окупованому Дебальцевому почепив на бронетранспортер синьо-жовтий прапор і зафільмував це. Народився у Кременці в 1986 році. Закінчив Інститут сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка". Служив у Севастополі, а після анексії Криму переїхав до Одеси.

Пам'ять військового журналіста з Тернопільщини Дмитра Лабуткіна вшанували і в Міністерстві оборони.

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