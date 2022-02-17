У Львові 99% сміттєвих майданчиків обладнали контейнерами для органіки

У Львові 99% сміттєвих майданчиків мають контейнери для органіки. Їх перевізники встановлюють та вивозять безкоштовно. Із зібраної органіки роблять добриво, яке потім місто продає. Від початку року yf Львівську компостувальну станцію поступило більше 490 тонн органіки, з яких майже 300 тонн — харчові відходи. Про це Суспільному розповіла провідна технологиня комунального підприємства "Зелене місто" Мирослава Білокур.

Сортувати органіку мешканці будинку №106 на Стрийській почали більше року тому. Тоді там встановили перший бак для органіки. Із часом доставили ще один. За тиждень мешканці в середньому збирають півтора бака органічних відходів.

"Спочатку із сортуванням було велике напруження. Рекламували, проводили розмови з мешканцями, що це, все-таки, економія коштів. Найбільша проблема, що попадали туди упаковки. Переконати народ – це дуже складно. В нас іде економія, тому що ми платимо за змішане сміття бак по об’єму. А за органіку і за вторсировину — не платимо", — каже представниця житлово-будівельного кооперативу №57 Надія Ружевич.

Суспільне Львів Контейнери для органічних відходів

Контейнерів для збору органіки у місті є 1350. Забезпечені ними 99% сміттєвих майданчиків.

"Туди можна викидати всі органічні і харчові відходи – залишки з кухні, овочі. Це все дуже добре компостується, робиться продукт – компост. Не можна пакети, скло категорично не можна викидати, пластик, металеві різні ємності, банки. З продуктів харчування – не можна риби, м`яса", — каже начальниця відділу організації роздільного збору органічних відходів комунального підприємства "Зелене місто" Ірина Шевченко.

Суспільне Львів Компостувальна станція на вулиці Пластова

Усю зібрану органіку привозять на Львівську компостувальну станцію, що за адресою Пластова, 13. Її переробляють на компост – органічне добриво.

"Розміщуються на спеціально-відведених ділянках. Гілля – на окремій ділянці, яке ми згодом подрібнюємо на щепу, листя так само на окремій ділянці і органічні відходи теж на спеціальній ділянці, де ми потім формуємо борти. Борти — такі рядочки, вони закладаються шарами у спеціальному співвідношенні: органічні відходи — 60% і садово-паркові — 40%. Кожні 3-5 днів проходить аератор і насичує борти киснем, витісняючи натомість CO₂", — каже провідна технологиня комунального підприємства "Зелене місто" Мирослава Білокур.

Доцентка кафедри екології Львівського університету імені Івана Франка Ольга Цвілинюк каже, не можна, аби органіка потрапляла на звалище:

"Коли органіка гниє – нагромаджується метан. Коли він виділяється в атмосферу, він стає тією часткою парникових газів, які спричиняють техногенний парниковий ефект. Чим небезпечний техногенний парниковий ефект? Він веде до глобального потепління на планеті. А це призводить до змін клімату".

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