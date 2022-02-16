У Львові можна здати зношені речі на утилізацію. Як це зробити

У Львові можна здати зношений одяг на утилізацію. Для цього потрібно принести чисті та посортовані речі за адресою вулиця Франка, 13. Ініціативу започаткував простір усвідомленого споживання "Ясна річ" та науково-дослідне підприємство "Борея". Про це Суспільному розповіла ініціаторка проєкту Ірина Сальник.

Майже 8 кілограмів одягу на утилізацію принесла львів'янка Дарія Бурко.

"Я взагалі живу за принципом усвідомленого споживання і відповідально ставлюся до речей, стараюся дати їм друге життя за можливості. І так само стараюся не створювати зайвого сміття. Дуже довгий час у Львові не було ініціатив, які б дозволяли віддати одяг на утилізацію. Я зазвичай відкладала ці речі, тобто такого варіанту, щоб віднести просто на смітник в мене не було. Старалася їх максимально використовувати. Багато речей йшло на домашній одяг або для прогулянок з собакою. Або на ганчірки, до прикладу, пускала", — каже Дарія Бурко.

Суспільне Львів Дарія Бурко

Приносити одяг на утилізацію можна за адресою Івана Франка, 13 щодня від 10 до 19 години. За словами ініціаторки проєкту Ірини Сальник, на сміттєвих полігонах є від 5% до 7% текстилю. Саме тому й шукали спосіб, як безпечно утилізувати зношені речі.

"Послуга платна, тому що ми це передаємо на науково-дослідне підприємство "Борея". Вони там вкладають зусилля. Ми так само вкладаємо зусилля, щоби все це перебрати, подрібнити. Це коштує 17 гривень для людей і 15 — для брендів. Ми намагаємося заохотити саме виробників ще на стадії виробництва одягу, щоб вони позбавлялися від цих решток. Приймаємо будь-який текстиль, окрім шкірзамінника старого, виготовленого на основі ПВХ. Або дощовиків", — каже Ірина Сальник.

Суспільне Львів Одяг на утилізацію можна приносити за адресою Івана Франка,13

Раніше текстиль на утилізацію можна було надсилати на підприємство на Київщині. У Львові свій метод запропонував винахідник Андрій Чорний. Зараз триває патентування винаходу.

"Це не є пічка, це така нестандартна річ. Це певний, скажімо так, бункер, у який подається газифікуючий агент – зокрема в нас це є повітря з певним тиском. В нас є певна стала температура висока, турбулентність і час. Тобто частинка знаходиться в певному потоці більше 3 секунд і за рахунок цього ми досягаємо максимальної утилізації вихідних газів і мінімальний вплив на довкілля", — каже винахідник.

Суспільне Львів Винахідник Андрій Чорний

На утилізацію у Львові просять приносити зношені речі. А от речам в хорошому стані можна дати друге життя – продати чи віддати іншим людям або ж перешити чи переробити на щось інше.

"Ресурс має бути раціональний. Зазвичай у світі мільйони тонн одягу навіть нового залишаються невикористаними, тому що споживач не встигає все це купити, тому особливо індустрія текстильна в Китаї, Індії, вона просто завалена невикористаними новими речами. Вже не говорячи про те, що ми теж користуємося речами, вони нам стають непотрібні і ми все це викидаємо на смітник", — каже доцентка кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Львівської політехніки Марія Руда.

За словами науковиці, для розкладу однієї речі із натуральних матеріалів потрібно мінімум 20 років. Зі штучних – ще більше.

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