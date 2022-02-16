У Львові можна здати зношені речі на утилізацію. Як це зробити

У Львові можна здати зношений одяг на утилізацію. Для цього потрібно принести чисті та посортовані речі за адресою вулиця Франка, 13. Ініціативу започаткував простір усвідомленого споживання "Ясна річ" та науково-дослідне підприємство "Борея". Про це Суспільному розповіла ініціаторка проєкту Ірина Сальник.
Майже 8 кілограмів одягу на утилізацію принесла львів'янка Дарія Бурко.
"Я взагалі живу за принципом усвідомленого споживання і відповідально ставлюся до речей, стараюся дати їм друге життя за можливості. І так само стараюся не створювати зайвого сміття. Дуже довгий час у Львові не було ініціатив, які б дозволяли віддати одяг на утилізацію. Я зазвичай відкладала ці речі, тобто такого варіанту, щоб віднести просто на смітник в мене не було. Старалася їх максимально використовувати. Багато речей йшло на домашній одяг або для прогулянок з собакою. Або на ганчірки, до прикладу, пускала", — каже Дарія Бурко.
Приносити одяг на утилізацію можна за адресою Івана Франка, 13 щодня від 10 до 19 години. За словами ініціаторки проєкту Ірини Сальник, на сміттєвих полігонах є від 5% до 7% текстилю. Саме тому й шукали спосіб, як безпечно утилізувати зношені речі.
"Послуга платна, тому що ми це передаємо на науково-дослідне підприємство "Борея". Вони там вкладають зусилля. Ми так само вкладаємо зусилля, щоби все це перебрати, подрібнити. Це коштує 17 гривень для людей і 15 — для брендів. Ми намагаємося заохотити саме виробників ще на стадії виробництва одягу, щоб вони позбавлялися від цих решток. Приймаємо будь-який текстиль, окрім шкірзамінника старого, виготовленого на основі ПВХПолівінілхлорид. Або дощовиків", — каже Ірина Сальник.
Раніше текстиль на утилізацію можна було надсилати на підприємство на Київщині. У Львові свій метод запропонував винахідник Андрій Чорний. Зараз триває патентування винаходу.
"Це не є пічка, це така нестандартна річ. Це певний, скажімо так, бункер, у який подається газифікуючий агент – зокрема в нас це є повітря з певним тиском. В нас є певна стала температура висока, турбулентність і час. Тобто частинка знаходиться в певному потоці більше 3 секунд і за рахунок цього ми досягаємо максимальної утилізації вихідних газів і мінімальний вплив на довкілля", — каже винахідник.
На утилізацію у Львові просять приносити зношені речі. А от речам в хорошому стані можна дати друге життя – продати чи віддати іншим людям або ж перешити чи переробити на щось інше.
"Ресурс має бути раціональний. Зазвичай у світі мільйони тонн одягу навіть нового залишаються невикористаними, тому що споживач не встигає все це купити, тому особливо індустрія текстильна в Китаї, Індії, вона просто завалена невикористаними новими речами. Вже не говорячи про те, що ми теж користуємося речами, вони нам стають непотрібні і ми все це викидаємо на смітник", — каже доцентка кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Львівської політехніки Марія Руда.
За словами науковиці, для розкладу однієї речі із натуральних матеріалів потрібно мінімум 20 років. Зі штучних – ще більше.
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