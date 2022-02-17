Митників підозрюють у системному вимаганні хабарів в Одеському аеропорту

Посадовців митного посту "Аеропорт Одеса" підозрюють у системному вимаганні хабарів у пасажирів за безперешкодне проходження ними митного контролю та не створення штучних перешкод при проведенні митного огляду їхнього багажу. Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Одеській області.
За даними відомства, митники вимагали гроші від пасажирів, які перевозили товари на продаж з порушенням правил митного оформлення, під виглядом особистих речей.
Представники СБУ затримали одного із посадовців під час одержання ним хабаря від громадянина України. Як з'ясувало слідство, митник обіцяв чоловікові безперешкодне проходження митного контролю з чотирма валізами з одягом, привезеним із Туреччини, і призначеним для продажу.
Окрім цього, посадовець отримав хабаря від іншого пасажира авіарейсу "Стамбул-Одеса", який заплатив за повернення зі складу одеської митниці вилучених у нього дев'ять валіз з речами.
Загальна сума отриманого хабаря становить 1300 доларів.
Наразі головному державному інспектору митного посту повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особоюта ч.2 ст.369-2Зловживання впливом Кримінального кодексу.
Триває слідство.
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