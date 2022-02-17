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Митників підозрюють у системному вимаганні хабарів в Одеському аеропорту
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Митників підозрюють у системному вимаганні хабарів в Одеському аеропорту

Ксенія Процепова
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Митників підозрюють у системному вимаганні хабарів в Одеському аеропорту СБУ в Одеській області

Посадовців митного посту "Аеропорт Одеса" підозрюють у системному вимаганні хабарів у пасажирів за безперешкодне проходження ними митного контролю та не створення штучних перешкод при проведенні митного огляду їхнього багажу. Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Одеській області.

За даними відомства, митники вимагали гроші від пасажирів, які перевозили товари на продаж з порушенням правил митного оформлення, під виглядом особистих речей.

Митників Одеського аеропорту підозрюють у системному вимаганні хабарівСБУ в Одеській області

Митників Одеського аеропорту підозрюють у системному вимаганні хабарівСБУ в Одеській області

Представники СБУ затримали одного із посадовців під час одержання ним хабаря від громадянина України. Як з'ясувало слідство, митник обіцяв чоловікові безперешкодне проходження митного контролю з чотирма валізами з одягом, привезеним із Туреччини, і призначеним для продажу.

Окрім цього, посадовець отримав хабаря від іншого пасажира авіарейсу "Стамбул-Одеса", який заплатив за повернення зі складу одеської митниці вилучених у нього дев'ять валіз з речами.

Загальна сума отриманого хабаря становить 1300 доларів.

Митників Одеського аеропорту підозрюють у системному вимаганні хабарівСБУ в Одеській області

Наразі головному державному інспектору митного посту повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особоюта ч.2 ст.369-2Зловживання впливом Кримінального кодексу.

Триває слідство.

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