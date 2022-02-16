В Одесі судитимуть інженера-землевпорядника та державного кадастрового реєстратора. Їх підозрюють пособництві та фальсифікації документів на земельну ділянку на Лідерсовському бульварі. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, інженер допоміг фірмі отримати право на забудову земельної ділянки. Він вніс до технічної документації із землеустрою недостовірну інформацію. Зокрема, змінив дані про цільове призначення землі, обмеження її використання. Після цього державний кадастровий реєстратор зареєстрував у Державному земельному кадастрі інформацію про земельну ділянку. Він проігнорував зміну її цільового призначення.

Одеська обласна прокуратура Будівництво на Лідерсовському бульварі

У прокуратурі зазначили, що на ділянці на Лідерсовському бульварі повинні розташовуватися об'єкти фізичної культури та спорту. Раніше на місці будівництва були тенісні корти. Також ділянка розміщена в межах ландшафтно-рекреаційної території, в зоні установ стаціонарної рекреації та межах водоохоронної зони моря і лиманів.

З 20 вересня 2021 року на недобудову наклав арешт суддя Київського районного суду. Там заборонені будь-які будівельні роботи. Наразі представники прокуратури скерували до суду звинувачення відносно дій інженера-землевпорядника та державного кадастрового реєстратора за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Одеська обласна прокуратура Зведення житлового комплексу на Лідерсовському бульварі

Що відомо

Земельну ділянку за адресою м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 9, передали в оренду ТОВ "Лідер-Парк" у жовтні 2019 терміном на 20 років для реконструкції та подальшої експлуатації.

Були затверджені умови та обмеження для будівництва готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги й реабілітаційним центром.

Управління ДАБК Одеської міської ради мало вчиняти дії для захисту інтересів держави у суді, але жодних позовів не направило. Управління також мало створити архітектурну комісію, яка б здійснювала контроль за будівництвом.

У травні 2021 року Одеський окружний адміністративний суд тимчасово заборонив будь-які будівельні роботи на земельних ділянках за адресою Лідерсовський бульвар, 7 та 9.

У грудні 2021 року будівництво тривало попри заборону суду.

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