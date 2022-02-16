В Одесі судитимуть інженера-землевпорядника та державного кадастрового реєстратора. Їх підозрюють пособництві та фальсифікації документів на земельну ділянку на Лідерсовському бульварі. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, інженер допоміг фірміТОВ "Лідер-Парк" отримати право на забудову земельної ділянки. Він вніс до технічної документації із землеустрою недостовірну інформацію. Зокрема, змінив дані про цільове призначення землі, обмеження її використання. Після цього державний кадастровий реєстратор зареєстрував у Державному земельному кадастрі інформацію про земельну ділянку. Він проігнорував зміну її цільового призначення.
У прокуратурі зазначили, що на ділянці на Лідерсовському бульварі повинні розташовуватися об'єкти фізичної культури та спорту. Раніше на місці будівництва були тенісні корти. Також ділянка розміщена в межах ландшафтно-рекреаційної території, в зоні установ стаціонарної рекреації та межах водоохоронної зони моря і лиманів.
З 20 вересня 2021 року на недобудову наклав арешт суддя Київського районного суду. Там заборонені будь-які будівельні роботи. Наразі представники прокуратури скерували до суду звинувачення відносно дій інженера-землевпорядника та державного кадастрового реєстратора за ч. 5 ст. 27Види співучасників. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками., ч. 4 ст. 190Шахрайство. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою., ч. 3 ст. 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів., ч. 3 ст. 362 Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.Кримінального кодексу України.
Що відомо
- Земельну ділянку за адресою м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 9, передали в оренду ТОВ "Лідер-Парк" у жовтні 2019 терміном на 20 років для реконструкції та подальшої експлуатації.
- Були затверджені умови та обмеження для будівництва готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги й реабілітаційним центром.
- Управління ДАБК Одеської міської ради мало вчиняти дії для захисту інтересів держави у суді, але жодних позовів не направило. Управління також мало створити архітектурну комісію, яка б здійснювала контроль за будівництвом.
- У травні 2021 року Одеський окружний адміністративний суд тимчасово заборонив будь-які будівельні роботи на земельних ділянках за адресою Лідерсовський бульвар, 7 та 9.
- У грудні 2021 року будівництво тривало попри заборону суду.
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