8 лютого на гарячу лінію Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшло повідомлення про скид нечистот у річку Тетерів, яке сталося на території Житомирського обласного центру вертебрології та реабілітації. У Центрі прорвало каналізаційну трубу. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє Житомирський рибоохоронний патруль.

За словами головного держінспектора Житомирського рибоохоронного патруля Івана Бондарчука, на місце події виїжджали фахівці екоінспекції, заявник, представники Нацполіції області та рибоохоронного патруля.

"Наші фахівці оглянули місцевість – прибережну смугу та безпосередньо саме місце скиду – і не виявили там снулої або передзаморної риби", – каже Іван Бондарчук.

Фото: Житомирський рибоохоронний патруль Місце скиду нечистот у Тетерів

У коментарі Суспільному речниця Державної екологічної інспекції Поліського округу Світлана Березенська розповіла, що екологи виїжджали на місце події 8 лютого близько 16.00 години дня. Наразі невідомо, скільки часу тривали скиди нечистот у річку.

"Екологи відібрали проби води у місці скиду – результати мають надійти через п’ять робочих днів. За отриманими висновками лабораторних досліджень буде розрахований розмір шкоди, завданої водному об’єкту внаслідок скиду неочищених стоків. Фахівці екоінспекції та поліцейські взяли пояснення у керівництва Центру вертебрології. Крім того, посадову відповідальну особу Центру вертебрології було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", – говорить Світлана Березенська.

На місці аварії провели аварійно-відновлювальні роботи.

Фото: Житомирський рибоохоронний патруль На місці провели аварійно-відновлювальні роботи

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