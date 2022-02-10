На Бердичівщині у зворотних водах, скинутих у річку Гнилоп'ять, вдвічі перевищено вміст аміаку та хімічних елементів. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, прокуратура вимагає стягнути в інтересах держави та Швайківської об'єднаної територіальної громади 570 тисяч гривень завданої довкіллю шкоди.

"У Бердичівському районі місцеве товариство, відповідно до укладеного з комунальним підприємством Бердичівського міськвиконкому договору, зобов'язалося виконувати очищення зворотних вод, що надходять з житлових будинків, підприємств, лікарень, навчальних закладів, – каже Тетяна Гоша. – Однак у порушення Водного кодексу України та умов договору, не виконало взятих на себе зобов'язань та здійснило скид недостатньо очищених зворотних вод у річку Гнилоп'ять, що протікає, зокрема, на території Швайківської об'єднаної територіальної громади".

За інформацією, яку надала прокуратурі екологічна служба, товариство з січня по жовтень 2021 року скидало у річку стічні води, у яких майже вдвічі перевищено вміст аміаку, у півтора рази – вміст інших хімічних елементів, шкідливих для здоров'я людей.

"Внаслідок недотримання встановлених норм щодо очищення зворотних вод довкіллю завдано шкоди на понад 570 тисяч гривень, – каже Тетяна Гоша. – Господарський суд Житомирської області відкрив провадження. Прокуратура відстоюватиме у суді стягнення до бюджету територіальної громади заподіяних збитків – понад півмільйона гривень – у повному обсязі".

Фото: Прокуратура Житомирської області

Довідково: річка Гнилоп'ять впадає у річку Тетерів, яка належить до басейну Дніпра.

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