11 лютого ввечері у Коростишеві на річці Тетерів бійці ДСНС врятували чоловіка і його собаку, які опинилися у крижаній воді. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій, які прибули на місце події, з'ясували, що чоловік намагався врятувати свого собаку, який провалився під кригу посеред річки, проте сам потрапив у крижану воду на відстані близько п'яти метрів від берега.

"Один із рятувальників обв'язався мотузкою, ліг на тонку кригу та повзком добрався до чоловіка. Ще два надзвичайники тримали мотузку та страхували його з берега. Добравшись до потерпілого, вогнеборець схопив його за руку, витягнув на поверхню і після цього інші рятувальники підтягнули їх обох до берега", – йдеться у повідомленні.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Таким же чином фахівці ДСНС дістали з крижаної води і собаку.

Виклик медиків не знадобився. І чоловіка, і собаку забрали додому родичі, які прибули на місце пригоди на власному автомобілі.

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