У Житомирі пенсіонери зможуть безоплатно стерилізувати домашніх безпородних тварин. Про це повідомляє Житомирська міська рада на своєму сайті.

Відповідний Порядок затвердить виконавчий комітет Житомирської міської ради. У проєкті рішення йдеться, що право на безоплатну стерилізацію домашніх безпородних тварин мають пенсіонери віком від 60 років, які зареєстровані у Житомирі або в селі Вереси й отримують мінімальний розмір пенсії.

Для підтвердження вимог власники тварин мають надати такі документи:

копія пенсійного посвідчення;

копія паспорта громадянина України та підтвердження місця реєстрації у Житомирі або в селі Вереси;

довідка про доходи, видана Пенсійним фондом України в Житомирській області, де вказаний мінімальний розмір пенсії за віком (довідка про доходи пенсіонера).

"За умови надання комплекту документів пенсіонери Житомира можуть стерилізувати дві безпородні домашні тварини жіночої статі віком від дев'яти місяців: дві кішки, або дві собаки, або одну кішку та одну собаку", – йдеться у повідомленні.

У місцевому бюджеті буде передбачено кошти на виконання такого заходу програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада – дружня до тварин" на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року за номером 38 шляхом надання трансфертів КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради.

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