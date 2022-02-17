Чернігівський академічний камерний хор імені Дмитра Бортнянського відмовився виконувати твори російських композиторів. Керівництво хору прийняло рішення відправити їх до архіву "до припинення російської агресії та окупації". Цю інформацію Суспільному підтвердив художній керівник та головний диригент хору Іван Богданов.

За його словами, до архіву доправили твори російських композиторів часів Російської імерії та СРСР. Від всього репертуару вони складали приблизно 20%.

Іван Богданов розповів, що вони перестали використовувати ці твори в репертуарі вже багато років, від початку війни, і робили це системно. Однак зараз, коли настав момент "посилення агресії" вони вирішили таким чином висловити свою позицію: проартикулювати твори та здати в архів. Про що й заявили публічно.

ФОТО: Іван Богданов Папки з творами, які доправили до архіву

Він додав, що відтепер хор категорично відмовляється виконувати твори російських композиторів навіть за гроші.

"Були моменти заробляння грошей, коли, припустимо, нам замовляють концерт з духовних творів, то ми на це йшли, адже у нас є фінансові плани. Тепер ми не будемо категорично цього робити", — заявив Іван Богданов.

Нагадаємо, Академічний камерний хор ім. Д. Бортнянського створений в 1996 році. Фундатор та перший керівник колективу – заслужений діяч мистецтв України Любомир Боднарук (1938-2009). З 2010 року художнім керівником та головним диригентом хору став лауреат всеукраїнського фестивалю-конкурсу Іван Богданов.

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