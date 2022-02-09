Щоденник Пилипа Орлика привезуть з Франції до "Гетьманської столиці" у Батурин

З нагоди 350-річчя з дня народження Гетьмана щоденник Пилипа Орлика "Діаріуш" виставлять в Національному музеї "Гетьманська столиця" у Батурині. Про це домовились очільники зовнішньополітичних відомств України Дмитро Кулеба та Франції Жан-Ів Ле Дріан. Наразі щоденник зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Інформацію Суспільному підтвердила генеральна директорка заповідника Наталія Реброва. За її словами, перемовини з міністерством закордонних справ Франції тривали з осені і завершились позитивним результатом 8 лютого.

"2022 рік – ювілейний для гетьмана Пилипа Орлика. Відомо, що він, як значний державний діяч сформувався саме на Чернігівщині, зокрема в Батурині він жив та працював впродовж десяти років, саме звідси він пішов за кордон, де вже і став гетьманом. Відомий лише щоденник одного гетьмана, саме гетьмана Пилипа Орлика, він зберігається в архіві Міністерства закордонних справ Франції", — розповіла Наталія Реброва.

ФОТО: Наталія Реброва Наталія Реброва зі щоденником у 2018 році

Своєю чергою голова МЗС України Дмитро Кулеба тимчасове повернення документа на батьківщину назвав "історичною подією для України", адже "рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками" та подякував французькому колезі "за готовність спільно працювати над експозицією".

Зазначимо, "Діарій" Пилипа Орлика охоплює кілька років життя Гетьмана у вигнанні, описуючи як його особисте життя, так і політичну діяльність. Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII сторіччя.

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