Заборона вилову: на Черкащині за добу склали вісім протоколів на рибалок

Вісім протоколів щодо порушення правил рибалки у межах п'ятикілометрової зони Канівської ГЕС склали сьогодні інспектори Черкаського рибоохоронного патруля. Про це Суспільному розповів державний інспектор Ігор Маклашин.

За словами Ігоря Маклашина, про заборону рибалити на території Канівської ГЕС люди знають, втім, ані попередження, ані штрафи їх не лякають.

"Канівська ГЕС — режимний об'єкт, це заборонена зона. Заборона вступила в дію з 1999 року, тому протягом року вилов риби заборонений", — розповів Ігор Маклашин.

Суспільне Черкаси Рибоохоронний патруль

Як проінформував інспектор, сюди їдуть рибалки з усієї України, бо через насиченість води киснем тут скупчується багато риби.

Не вперше приїздить сюди з Переяслава Василь Печеник. Чоловік про заборону та штрафи знає.

"Ми в Канів постійно їздимо, тому що тут риба є, тут свіжа вода, вона більш-менш клює, а в Переяславі взагалі нічого. Ловлю багато риби, тому доводилося сплачувати штраф", — сказав Василь Печеник.

Суспільне Черкаси Василь Печеник

Що тут заборонено рибалити знає і Роман. Але, за його словами, перемагає спортивний інтерес. Чоловік приїхав сюди з друзями із Борисполя.

"Спортивна рибалка – це спіймав і відпустив. Я рибу спіймав і випустив, тому, я вважаю, що це спортивна рибалка. Ми знаємо, що це заборонена зона для будь-якої риболовлі".

Про те, що тут заборонено рибалити, не знав, пан Андрій. Чоловік приїхав із Києва.

"Я б із задоволенням пояснив що і до чого, якби я прочитав закон, однак я не прочитав його".

Порушників штрафують, розповів Ігор Маклашин, але їх це не зупиняє.

"Не дивлячись на заборону, на дуже слабкий лід, виходять, ловлять і порушують. Протягом дня ми склали вісім адміністративних матеріалів".

Суспільне Черкаси Ігор Маклашин

Інспектор пояснив, що за таку риболовлю існує адміністративна відповідальність від двох до десяти неоподаткованих мінімумів, тобто від 34 до 170 гривень.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також