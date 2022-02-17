На Івано-Франківщину повернулися три учасники Зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. На змаганнях вони представили Україну у стрибках на лижах із трампліна, повідомила кореспондентка Суспільного з прес-конференції учасників Олімпіади-2022.
Наймолодший учасник змагань з Прикарпаття — 17-річний спортсмен Антон Корчук. Хлопець розповідає, не очікував, що виступатиме на Олімпіаді-2022, адже його участь у ній підтвердили в останній момент.
"Я навіть не думав, що у такому віці можу потрапити на Олімпійські ігри. Це все — завдяки тренеру Віталію Прокоп'юку. Два-три роки тому у мене навіть не було думки, що я просто поїду пострибати із трамплінів на збір за кордон, не те щоб у 2020 році поїхати на юнацькі Олімпійські ігри, а у 2022 році потрапити на дорослу Олімпіаду", — розповідає Антон Корчук.
28-річний спортсмен Віталій Калініченко також дебютував на Олімпіаді у Пекіні. За підсумками першого раунду змагань на великому трамплініНормальний трамплін має розрахункову лінію приблизно 120 м він виборов 44 місце. Спортсмен також мав узяти участь у змаганнях зі стрибків із нормального трамплінаНормальний трамплін має розрахункову лінію приблизно 90 м, але пропустив першу дисципліну через позитивний результат тесту на коронавірус.
"Олімпійські ігри були не зовсім звичайні, бо було дуже багато перевірок через COVID-19 — щоденні тести. Такі перевірки під час Олімпіади — це щоденний стрес, хвилювання. Це дало про себе знати, однак ми все одно змогли благополучно виступити", — каже Віталій Калініченко.
Третій лижник з Івано-Франківщини — 21-річний Євген Марусяк зайняв 50 сходинку рейтингу у першому раунді змагань зі стрибків з великого трампліна. Хлопець розповідає, що почав займатися цим видом спорту у дев'ять років. До Олімпіади спортсмен готувався, як і до звичайних змагань, але графік тренувань був дуже насиченим.
"Ми дві доби перебували в дорозі, а на відпочинок немає часу, бо потрібно приходити у форму одразу після дороги. Своїм виступом на малому трампліні я був задоволений. Я думав, що на великому буде краще, а на тренуваннях на ньому мені взагалі чомусь не вдавалося. Хоча на змаганнях виходило вже трохи краще. Результат, як на мене, непоганий, але не такий, як би хотілося", — каже Євген Марусяк.
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Як розповідає тренер зі стрибків на лижах із трампліна Володимир Бощук, він задоволений стрибками прикарпатців на Олімпійських іграх.
"Було видно їхній запал в очах, видно, що боролися. Хлопці хотіли й собі довести, що вони чогось варті, а також вся країна вболівала. Дякуємо вболівальникам за всі теплі слова та надіємося, що надалі також будемо тішити гарними результатами. У нас сезон ще не закінчився", — підсумував Володимир Бощук.
З його слів, у цьому сезоні спортсмени з Івано-Франківщини візьмуть участь у змаганнях етапів Кубка світу та у чемпіонаті світу зі стрибків на лижах з великого трампліна.
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