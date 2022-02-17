На Івано-Франківщину повернулися три учасники Зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. На змаганнях вони представили Україну у стрибках на лижах із трампліна, повідомила кореспондентка Суспільного з прес-конференції учасників Олімпіади-2022.

Наймолодший учасник змагань з Прикарпаття — 17-річний спортсмен Антон Корчук. Хлопець розповідає, не очікував, що виступатиме на Олімпіаді-2022, адже його участь у ній підтвердили в останній момент.

"Я навіть не думав, що у такому віці можу потрапити на Олімпійські ігри. Це все — завдяки тренеру Віталію Прокоп'юку. Два-три роки тому у мене навіть не було думки, що я просто поїду пострибати із трамплінів на збір за кордон, не те щоб у 2020 році поїхати на юнацькі Олімпійські ігри, а у 2022 році потрапити на дорослу Олімпіаду", — розповідає Антон Корчук.

Фото: Суспільне Наймолодший учасник Олімпіади з Прикарпаття — 17-річний спортсмен Антон Корчук

28-річний спортсмен Віталій Калініченко також дебютував на Олімпіаді у Пекіні. За підсумками першого раунду змагань на великому трампліні він виборов 44 місце. Спортсмен також мав узяти участь у змаганнях зі стрибків із нормального трампліна, але пропустив першу дисципліну через позитивний результат тесту на коронавірус.

"Олімпійські ігри були не зовсім звичайні, бо було дуже багато перевірок через COVID-19 — щоденні тести. Такі перевірки під час Олімпіади — це щоденний стрес, хвилювання. Це дало про себе знати, однак ми все одно змогли благополучно виступити", — каже Віталій Калініченко.

Фото: Суспільне Як розповідає тренер зі стрибків на лижах із трампліна Володимир Бощук, він задоволений стрибками прикарпатців на Олімпійських іграх

Третій лижник з Івано-Франківщини — 21-річний Євген Марусяк зайняв 50 сходинку рейтингу у першому раунді змагань зі стрибків з великого трампліна. Хлопець розповідає, що почав займатися цим видом спорту у дев'ять років. До Олімпіади спортсмен готувався, як і до звичайних змагань, але графік тренувань був дуже насиченим.

"Ми дві доби перебували в дорозі, а на відпочинок немає часу, бо потрібно приходити у форму одразу після дороги. Своїм виступом на малому трампліні я був задоволений. Я думав, що на великому буде краще, а на тренуваннях на ньому мені взагалі чомусь не вдавалося. Хоча на змаганнях виходило вже трохи краще. Результат, як на мене, непоганий, але не такий, як би хотілося", — каже Євген Марусяк.

Україна завершила змагання у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2022: результат останнього старту

Як розповідає тренер зі стрибків на лижах із трампліна Володимир Бощук, він задоволений стрибками прикарпатців на Олімпійських іграх.

"Було видно їхній запал в очах, видно, що боролися. Хлопці хотіли й собі довести, що вони чогось варті, а також вся країна вболівала. Дякуємо вболівальникам за всі теплі слова та надіємося, що надалі також будемо тішити гарними результатами. У нас сезон ще не закінчився", — підсумував Володимир Бощук.

З його слів, у цьому сезоні спортсмени з Івано-Франківщини візьмуть участь у змаганнях етапів Кубка світу та у чемпіонаті світу зі стрибків на лижах з великого трампліна.

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