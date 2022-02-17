КПВВ Станиця Луганська працює у звичному режимі — прикордонники

КПВВ Станиця Луганська працює у звичайному режимі. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

За словами Тетяни Летошко, з тимчасово окупованих територій до підконтрольних Україні територій прослідувало 968 людей з підконтрольної до тимчасово окупованої перейшло 1013 людей.

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17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

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