265-та поїздка: волинські волонтери повезли військовим на схід чергову передачу

17 лютого волонтери центру "Серце патріота" вирушили у 265-ту поїздку на схід. Допомагають військовим з 2014 року, – розповів Суспільному волонтер Олександр Балицький.

Цього разу бійцям на схід повезли 100 кілограмів вареників, маскувальні сітки, продукти, будівельні матеріали та засоби гігієни.

Волонтер показує вміст вантажу на схід

"Є навіть запчастини, необхідні інструменти. Долучилися багато волинян, пекли смаколики, варенички, багато різної консервації. Саме головне, щоб їм була підтримка, дітки намалювали малюночки", – розповів Олександр Балицький. Чоловік долав, що з допомогою на схід волонтери центру "Серце патріота" їздять щомісяця.

Волонтерське авто готується до від'їзду

В дорогу волонтери рушали з Театрального майдану Луцька. Перед відправкою лучанка Ольга Лесик передала військовим власноруч зв'язані пояси.

Суспільне Волинь Лучанка віддає волонтерам передачу для військових

"Уже я передала 34 пояси. Хай хлопці носять на здоров’я. Пояс 30 см спереду і 40 см позаду. Щоб тепло було, і в хлопців спини болять, щоб гріли. Бо то нитка напівшерсть вона добре гріє". – розповіла жінка.

Для психологічної підтримки воїнів в зону ООС поїхали два військових капелани. За словами отця Івана Семенюка, який з 2015-го року допомагає 55-ій окремій артилерійській бригаді, вони пробудуть поблизу Волновахи приблизно два тижні.

Зі слів Олександра Балицького, зібраний вантаж планують завезти трьом бригадам. Наступну поїздку запланували напередодні 8 березня. Волонтери зібрали орієнтовано 70% вантажу.

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