В обласному центрі Волині волонтери наліпили майже 100 кілограмів вареників для українських воїнів на схід. Акцію на підтримку воїнів, до якої долучилося 20 волонтерів, організувала засновниця "сонячної" кав’ярні Лариса Новосад спільно з волонтерським центром "Серце патріота".

Як розповіла Суспільному Лариса Новосад, акцію з приготування домашніх страв для військових у зоні ООС організовують щомісяця другий рік поспіль. Каже: цього разу ліпили вареники з картоплею.

Суспільне Волинь

Для таких акцій, каже жінка, гроші не збирають: продукти для приготування вареників приносять волонтери.

"Якщо це картопля, то це ми привозимо з дому, борошно нам доставили "Серце патріота". Сало кожна ґаздиня долучилася і принесла до акції. Тут головне робота, робочі руки", – каже жінка.

Суспільне Волинь

До ліплення вареників долучилися волонтери різних громадських організацій обласного центру. Приходили у вільний час: в обідню пору, після навчання, роботи. Постійною учасницею акції є лучанка, волонтерка Олена Балабаш. Говорить: своїм прикладом показує, як об'єднавшись можна робити добрі справи.

Суспільне Волинь

"Вареники – це частина української культури. Ми це з любов'ю робимо, тим більше сьогодні такий день – день єднання. Любов – це не тільки вишиванка, і гімн, а дії", – зазначила лучанка.

Щомісяця домашні страви, які готують волонтери, на схід країни відвозять бригади волонтерського центру "Серце патріота". Зі слів волонтерки Ольги Балицької, вареники повезуть в зону ООС 17 лютого.

Що відомо

Акцію на підтримку воїнів "Не словом, а ділом" у серпні 2021-го організували в одній із луцьких кав’ярень. Для бійців підготували 20 відерець вареників.

Цьогоріч волинські волонтери 6 січня повезли українським воїнам на схід смаколики до Різдвяних свят, зокрема півсотні коробок печива, 10 коробок домашніх пирогів і стільки ж відер вареників.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.