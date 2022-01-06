Півсотні коробок печива, 10 коробок домашніх пирогів і стільки ж відер вареників. Волинські волонтери 6 січня повезли українським воїнам на схід смаколики до Різдвяних свят, – розповів Суспільному керівник волонтерського центру "Серце патріота" Сергій Балицький.

Крім продуктів, везуть речі, які замовили солдати.

"Є понад 1,5 тисячі мішків їм на укріплення. Туди хлопці пісок, вода не затікає і все. Для них це будівельний матеріал", – каже волонтер. Додає: часто бійці просять привезти запчастини до машин та інструменти.

Суспільне Волинь

Зі слів Сергія Балицького на сході волонтери відвідають три військові підрозділи. Бійцям на Різдво обов'язково везуть кутю і теплі речі.

Суспільне Волинь

Речі зібрали з допомогою небайдужих. На Театральному майдані у скриньку для збору грошей для потреб військових перехожі кладуть купюри. "Добре, що люди допомагають, чим можуть. А ми вже підключаємо меценатів або самі купуємо за свої кошти речі, які потрібні бійцям", – каже волонтерка Ольга Балицька.

Суспільне Волинь

Перед відправленням на схід волонтери зібралися на Театральному майдані Луцька. Сюди небайдужі приносять речі, які хочуть передати солдатам.

Бус та причіп везуть у підрозділи Збройних Сил за 1,5 тисячі кілометрів, аби на Різдво бійці були з подарунками, – каже волонтерка Ольга Балицька. Передачі для солдатів мають забрати по дорозі в Полтаві та Харкові.

Як розповів керівник волонтерського центру "Серце патріота", за майже вісім років війни це 261 поїздка волонтерів до зони бойових дій.