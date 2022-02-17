Про готовність української медичної галузі до роботи в часи кремлівської ескалації, чи не бракує матеріально-технічного забезпечення шпиталів, банків крові та про реформу медичної системи під час пандемії, підвищення зарплати медикам розповів в ефірі спецпроєкту "Здорова політика" на Українському радіо заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Про готовність МОЗ працювати в часи ескалації

"Наші медичні заклади готові ще з 2014 року. Багато було зроблено, щоб у кожній лікарні, особливо у регіонах, які потенційно можуть піддатися небезпеці, було забезпечено запас ключових лікарських засобів на декілька місяців. У нас визначені пріоритетні лікарні, куди під час надзвичайної ситуації будуть направлятися цивільні та військові. І є окремий план щодо цієї діяльності. Наша система охорони здоров’я готова до будь-яких надзвичайних ситуацій", – розповів Яременко.

Він нагадав, що заклади охорони здоров’я постійно перевіряються і національної службою охорони здоров’я, і МОЗ відповідно до ліцензійних моментів щодо наявності спеціалістів, обладнання та лікарських засобів.

"Так само є певні запаси крові, я не буду казати про конкретні значення. Якщо є бажання долучитися і здати кров, це завжди гарна ідея, незалежно чи є надзвичайна ситуація. Ми промотуємо добровільну здачу крові, це підвищує шанси на виживання для людей, які її потребують", – додав заступник міністра охорони здоров'я.

Про медичну реформу

"Пандемія показала гарні та проблемні моменти реформи охорони здоров’я. За два роки ми адаптувалися до цих нових реалій. Були змінені деякі протоколи надання медичної допомоги, також підвищені вимоги до закладів охорони здоров’я з погляду як медичного персоналу, так і з погляду обладнання. Наприклад, на минулій хвилі захворювання акцент був саме на киснезабезпеченні. На сьогодні ми повністю готові, у нас немає проблем із киснем, у нас немає проблем із завантаженням ліжок. Упродовж двох років ми добре підготувалися, щоб посилити систему охорони здоров’я", – розповів Яременко.

Про заробітну плату

"Цей рік значущий, бо ми визначили, що лікарі та середній медичний персонал для нас є пріоритетом. Їхня заробітна плата має бути вища, ніж середня по ринку. Їхня робота має бути оплачена. Відповідна постанова Кабінету міністрів визначила, що мінімальна оплата праці для лікаря має становити 20 тис. гривень, для середнього медичного персоналу — 13,500", – нагадав заступник Ляшка.

Як відомо, у бюджеті 2022 року закладено 228 мільярдів гривень — це найбільша сума з часів незалежності.

"Серед закладів первинної медичної допомоги, таких закладів, яким не вистачає коштів, усього 40 — це менше, аніж 4%. Тобто незначна кількість закладів потребує додаткових фінансових ресурсів. Щоб медичні працівники не були заручниками недбалого керівництва, ми додатково дофінансуємо впродовж наступних шести місяців заклади, які потребують фінансової підтримки", – пояснив Яременко.

"Паралельно ці заклади будуть піддані певним процедурам, як-от перевірка аудит служби, у разі потреби — перевірка держпраці, зокрема у випадках, коли не було нарахування або переводили працівників на 0,5 ставки необґрунтовано. Ми бачимо ці проблеми, відстежуємо через гарячу лінію МОЗ. Уже готові процесуальні рішення, щоб з одного боку забезпечити фінансами, з іншого — відреагувати на неправильні дії керівництва лікарень", – пояснює Олексій Яременко.

Про перевірки медзакладів

"Іноді нам у ручному режимі доводиться втручатися у роботу певних закладів охорони здоров’я. Інколи є необґрунтовані переведення на 0,5 чи 0,25 ставки із попередженням за один-два дні. Це повністю порушує права медичних працівників. Ми збираємо цю інформацію. Першою ланкою вирішення є відпрацювання з керівництвом лікарні та МОЗу", – зауважив він.

За кожне порушення прав працівників — штраф 65 тис. грн на заклад охорони здоров’я за одного працівника.

Про брак сімейних лікарів

"Що стосується Києва, ми робимо якраз аналіз, чи справді не вистачає лікарів, щоб кияни могли укладати з ними декларації. Те, що бачимо попередньо, що є вільні лікарі. Кожен може зайти на сайт Національної служби здоров’я і там показано по кожному лікарю кожної лікарні кількість декларацій і чи є вільні місця", – пояснив заступник очільника МОЗ.

У МОЗ бачимо, що є достатня кількість лікарів, однак, аналізують нині усі дані, аби з'ясувати, чи є якась проблема.

"Попередньо значної проблеми не бачимо. Дуже багато вільних місць у Києві зараз є у приватних закладах. Мене це вразило", – додав лікар.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу