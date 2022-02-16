На Одещині відремонтують три ділянки траси за 900 млн

На Одещині відремонтують дорогу державного значення Р-54 Краснопілка – Теплик – Бершадь – Саврань – Дубинове – /М-05/. На роботи виділили понад 900 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Служба автомобільних доріг в Одеській області оголосила три тендери, які передбачають роботи на ділянках км 140+302 – км 156+700, км 128+720 – км 138+809 та км 121+438 – км 128+720. Підрядникам буде потрібно виконати поточний середній ремонт дорожнього покриття: укласти асфальт, тротуари, укріпити узбіччя.

Також на трасі нанесуть розмітку, демонтують старі дорожні знаки та встановлять нові, підріжуть дерева та приберуть чагарник. Ще у тендерах заплановане встановлення 32 автопавільйонів. На ремонт виділили 904 812 451 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2023 року.

Google Map Траса Р-54 на Одещині

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