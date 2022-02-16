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На Одещині відремонтують три ділянки траси за 900 млн
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На Одещині відремонтують три ділянки траси за 900 млн

Марина Повертайло
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На Одещині відремонтують три ділянки траси за 900 млн Freepik

На Одещині відремонтують дорогу державного значення Р-54 Краснопілка – Теплик – Бершадь – Саврань – Дубинове – /М-05/. На роботи виділили понад 900 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Служба автомобільних доріг в Одеській області оголосила три тендери, які передбачають роботи на ділянках км 140+302 – км 156+700, км 128+720 – км 138+809 та км 121+438 – км 128+720. Підрядникам буде потрібно виконати поточний середній ремонт дорожнього покриття: укласти асфальт, тротуари, укріпити узбіччя.

Також на трасі нанесуть розмітку, демонтують старі дорожні знаки та встановлять нові, підріжуть дерева та приберуть чагарник. Ще у тендерах заплановане встановлення 32 автопавільйонів. На ремонт виділили 904 812 451 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2023 року.

На Одещині відремонтують три ділянки траси за 900 млнGoogle Map

Траса Р-54 на Одещині

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