Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендер

В Одесі проведуть капітальний ремонт "Одеської обласної клінічної лікарні". На роботи виділили понад млрд грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.
Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив тендер на роботи у будівлі по вулиці Академіка Заболотного, 26. Ремонт складатиметься з 13 етапів.
Підряднику потрібно буде привести до ладу такі споруди:
- Перинатальний корпус;
- Корпус променевої терапії;
- Основний лікувальний корпус;
- Кисневу;
- Господарський блок;
- Поліклініку;
- Пансіонат.
У будівлях встановлять нові ліфти, під'єднають камери, замінять системи каналізації, опалення, водопроводу, вентиляції. Також переможець тендеру займеться упорядкування прилеглої території.
На ремонт виділили 1 023 735 481,60 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2022 року.
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