Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендер

В Одесі проведуть капітальний ремонт "Одеської обласної клінічної лікарні". На роботи виділили понад млрд грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив тендер на роботи у будівлі по вулиці Академіка Заболотного, 26. Ремонт складатиметься з 13 етапів.

Google Map Одеська обласна клінічна лікарня на мапі

Підряднику потрібно буде привести до ладу такі споруди:

Перинатальний корпус;

Корпус променевої терапії;

Основний лікувальний корпус;

Кисневу;

Господарський блок;

Поліклініку;

Пансіонат.

У будівлях встановлять нові ліфти, під'єднають камери, замінять системи каналізації, опалення, водопроводу, вентиляції. Також переможець тендеру займеться упорядкування прилеглої території.

На ремонт виділили 1 023 735 481,60 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2022 року.

Google Map/Triazalone Лікувальний корпус "Одеської обласної клінічної лікарні"

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