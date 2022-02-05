logo logo
Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендер
МЕДИЦИНАГРОШІРеконструкціяРегіони

Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендер

Марина Повертайло
·
·
Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендер Одеська обласна клінічна лікарня

В Одесі проведуть капітальний ремонт "Одеської обласної клінічної лікарні". На роботи виділили понад млрд грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив тендер на роботи у будівлі по вулиці Академіка Заболотного, 26. Ремонт складатиметься з 13 етапів.

Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендерGoogle Map

Одеська обласна клінічна лікарня на мапі

Підряднику потрібно буде привести до ладу такі споруди:

  • Перинатальний корпус;
  • Корпус променевої терапії;
  • Основний лікувальний корпус;
  • Кисневу;
  • Господарський блок;
  • Поліклініку;
  • Пансіонат.

У будівлях встановлять нові ліфти, під'єднають камери, замінять системи каналізації, опалення, водопроводу, вентиляції. Також переможець тендеру займеться упорядкування прилеглої території.

На ремонт виділили 1 023 735 481,60 грн. Роботи потрібно буде завершити до 31 грудня 2022 року.

Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендерGoogle Map/Triazalone

Лікувальний корпус "Одеської обласної клінічної лікарні"

Читайте також

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди