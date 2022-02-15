Приміщення на вулиці Канатній в Одесі неможливо пристосувати під потреби тероборони. Про це 15 лютого під час позачергової сесії повідомив заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкаровський.

Депутат зазначив, що будинки №33 та 35 на вулиці Канатній неможливо пристосувати під роботу великого загону.

"Місто виділило сім мільйонів, щоб відремонтувати наше приміщення на Канатній. Ми там не зможемо розмістити людей. У нас є інше приміщення, але якщо місто так вирішує... Або Думську, 1, віддамо, хай вони там добудують, якийсь табір поставлять. Це несерйозно і неправильно. Я категорично проти такого підходу. Потрібно, щоб це було військове містечко, а не посміховисько на всю Україну", – розповів Шкваровський.

Google Map Приміщення на Канатній 33 та 35 в Одесі

За словами політика, у місті є територія на Люстдорфській дорозі, 14. Там є можливість розмістити техніку та військових. Також за сім млн грн є можливість побудувати військове містечко на 1 200 людей. Його можна звести за два тижні.

"Де вони поставлять свій транспорт? Де вони будуть людей приймати? Це неможливо у тій місцевості, яку ми зараз віддаємо. Самі подумайте, якщо ми зараз почнемо будувати збройний комплекс... А вони будуть це будувати, тому що їм це потрібно. Їм потрібні будуть приміщення, кабінети. Ми вб'ємо приміщення назавжди. Ми повинні розуміти, що ми звідти їх ніколи не виселимо. Це по-перше. По-друге, ці приміщення вже нікуди ніколи не буде пристосовані ні під що. Це буде такий гроб стояти посеред міста", – зазначив Шкваровський.

Google Map Приміщення на Канатній 33 та 35, де планують розмістити тероборону

Що відомо

Міськрада Одеси виділила на територіальну оборону 6,7 млн грн. З них 6,6 млн отримає Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

За словами віцемера Олега Бриндака, для потреб тероборони планують виділити дві будівлі на Канатній 33 та 35.

Будівля №35 на Канатній є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення – особняком Пташникової. Його побудували у 1890 році за проєктом архітектора Лева Влодека. У 1941 році у приміщеннях будівлі розміщувався штаб Дунайської воєнної флотилії.

11 лютого Президент Зеленський зазначив, що рівень організації територіальної оборони в Одеській області один з найгірших в країні. Тоді він дав Сергію Гриневецькому два тижні на організацію штабу територіальної оборони.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області