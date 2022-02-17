На Черкащині лікарі за 2 тисячі гривень підробляли сертифікати про вакцинацію

На Черкащині викрили медпрацівників, яким вдалося "заробити" майже 2,5 мільйона гривень на видачі фальшивих COVID-сертифікатів. Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога.

За словами речниці, понад рік сімейні лікарі однієї із поліклінік вносили щомісяця до електронної системи охорони здоров'я "eHealth" до сотні фейкових записів про вакцинацію. Щеплення людям при цьому не робили.

"За даними слідства, організувала схему головна медична сестра однієї із міських поліклінік області. До оборудки вона залучила ще кількох медпрацівників та лікарів. «Клієнтів» знаходили серед відвідувачів лікарні, які мали певні застереження щодо щеплення. Їм пропонували сплатити дві тисячі гривень і отримати сертифікат, оминувши процедуру вакцинації", — розповіла Катерина Дрога.

Після отримання коштів лікар вносив персональні дані начебто вакцинованих людей у журнали реєстрації та до системи "eHealth".

У ході обшуків правоохоронці вилучили речові докази, серед яких журнали реєстрації, чорнові записи зі списками "клієнтів" на фейкову вакцинацію, техніку з доказами протиправної діяльності та готівку, ймовірно одержану протиправним шляхом.

Наразі, за словами речниці, планується повідомлення медикам про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також