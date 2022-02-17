У Черкасах чоловік стріляв в охоронця заводу. Відкрили кримінальну справу

У Черкасах чоловік, який хотів викрасти із заводу брухт, стріляв у охоронця. Поліція відкрила кримінальну справу, розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, ситуація сталася 13 лютого на вулиці Смілянській у Черкасах. Охоронець заводу помітив невідомого, який пробрався на територію підприємства, та намагався його затримати. Однак невідомий вистрелив та втік з місця події.

"44-річний охоронець у цей час здійснював обхід. Нападник вистрелив у нього з пістолета та втік. Травмований чоловік сам викликав медиків та поліцію", — розповіла Зоя Вовк.

У коментарі Суспільному речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок розповіла, що виклик до медиків надійшов о 13:18:

"Повідомили, що поранили охоронця колишнього заводу «ЧПК». У чоловіка було вогнепальне поранення. Його доправили до Третьої черкаської міської лікарні".

Колаж Суспільне, фото Головного управління Нацполіції області

На місці події працювала слідчо-оперативна група та кінологи. За словами речниці поліції, вони обстежили територію та виявили сумку, що належить нападнику, рукавиці, гільзи від набоїв та інші речові докази.

"Поліцейські встановили, що до стрілянини причетний 37-річний раніше судимий черкащанин. Під час обшуку за місцем його проживання виявили пістолет, з якого, ймовірно, стріляли в охоронця, та набої до нього. Речові докази вилучили та направили на експертизу. У скоєному чоловік зізнався та пояснив, що проник на територію заводу, щоб викрасти метал", — розповіла вона.

Черкащанина затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення чоловікові повідомлення про підозру. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років. Триває слідство.

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