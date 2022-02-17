"Перебувають у важкому стані". На Вінниччині водій збив неповнолітніх підлітків

Поблизу села Михайлівка, близько 10:00 сталась дорожно-транспортна пригода. Водій автомобіля Dodge збив двох неповнолітніх дівчат, які перетинали дорогу у невстановленому місці.

Про це в телефонній розмові Суспільному розповіла речниця ГУ Нацполіції області Анна Олійник.

Після першочергових дій правоохоронців з'ясувалося, що дві дівчинки, віком 9 та 13 років, намагалися у невстановленому місці перебігти дорогу. 39-річний водій пікапа травмував їх боковою частиною свого автомобіля.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Травмованих дівчат госпіталізували до Вінницької обласної дитячої лікарні, їм надається медична допомога. За словами медичної директорки Оксани Муравської, діти у важкому стані.

Фото: Суспільне Вінниця

У водія взяли кров для проведення експертизи на стан сп’яніння та помістили його автівку на арештмайданчик.

Слідство розпочало кримінальне провадження Санкція статті — до восьми років позбавлення волі.

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