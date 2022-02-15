"Вів сина до садочка". Легковик збив 3-річного хлопчика на Вінничичні

14 лютого у селищі Дашів Гайсинського району легковик збив 3-річного хлопчика. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Аварія сталася, коли 36-річний місцевий мешканець вів свого сина до садочка узбіччям вулиці. Хлопчик отримав травми, з якими його госпіталізували до Вінницької обласної дитячої лікарні. Там стан хлопчика не коментують.

Кермував автомобілем “ВАЗ” 23-річний місцевий житель. В його організмі виявили 1,27 проміле алкоголю.

Поліція розпочала проти водія кримінальне провадження. За правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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