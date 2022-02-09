На Вінниччині чоловік, представляючись працівником служби безпеки банку, отримував конфіденційну інформацію щодо чужих рахунків і списував з них наявні грошові кошти. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Фото: ГУНП області

За словами начальника Відділення поліції N1 Тульчинського районного відділу поліції Олега Бурдейного, шахрайську схему 30-річний чоловік організував, перебуваючи у Крижопільському виправному центрі, де відбуває покарання за вчинення шахрайства.

Підозрюваний телефонував людям під виглядом працівника банку та отримував необхідну для здійснення транзакцій інформацію.

Фото: ГУНП області

Під час телефонних розмов засуджений дізнавався реквізити карток, зокрема номер та код авторизації.

Надалі гроші переводив на свій мобільний номер чи електронний гаманець за допомогою програми, встановленої на його телефоні. Після цього гроші перераховував на банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує до 8 років позбавлення волі.