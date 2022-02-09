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"Представлялись працівниками банку". На Вінниччині засуджений привласнював чужі кошти
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"Представлялись працівниками банку". На Вінниччині засуджений привласнював чужі кошти

Юлія Бараболя
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"Представлялись працівниками банку". На Вінниччині засуджений привласнював чужі кошти Фото: ГУНП області

На Вінниччині чоловік, представляючись працівником служби безпеки банку, отримував конфіденційну інформацію щодо чужих рахунків і списував з них наявні грошові кошти. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

"Представлялись працівниками банку". На Вінниччині засуджений привласнював чужі коштиФото: ГУНП області

За словами начальника Відділення поліції N1 Тульчинського районного відділу поліції Олега Бурдейного, шахрайську схему 30-річний чоловік організував, перебуваючи у Крижопільському виправному центрі, де відбуває покарання за вчинення шахрайства.

Підозрюваний телефонував людям під виглядом працівника банку та отримував  необхідну для здійснення транзакцій інформацію.

"Представлялись працівниками банку". На Вінниччині засуджений привласнював чужі коштиФото: ГУНП області

Під час телефонних розмов засуджений дізнавався реквізити карток, зокрема номер та код авторизації.

Надалі гроші переводив на свій мобільний номер чи електронний гаманець за допомогою програми, встановленої на його телефоні. Після цього гроші перераховував на банківські картки. 

Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує до 8 років позбавлення волі.

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