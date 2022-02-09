У Тульчині, що на Вінниччині, дев'ятого лютого чоловік напідпитку зайшов у приміщення міськради із предметом, схожим на гранату, повідомляє пресслужба Нацполіції області. Інформацію перевіряють.

Повідомлення про те, що у нетверезого чоловіка у кишені предмет, схожий на гранату, правоохоронці отримали від одного з відвідувачів міськради о 12:25. Із приміщення евакуювали близько ста людей.

Слідчо-оперативна група, що прибула на виклик, затримала 45-річного місцевого мешканця. Наразі усі обставини з'ясовують.

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