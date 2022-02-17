На Житомирщині за добу, 17 лютого, фахівці обласного лабораторного центру підтвердили коронавірус у 1 706 жителів області. Померли п'ятеро людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 18 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 17 лютого лабораторний центр провів 1 589 досліджень на наявність захворювання – у 1 706 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще п'ятеро людей:

три жінки віком 65, 67 та 83 роки – жительки Житомира;

65-річна жителька Малина;

82-річна жителька Новограда-Волинського.

На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 490 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

17 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 1 344 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 187 630 жителів, 157 180 з яких вже одужали.

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