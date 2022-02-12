На черкаському Дніпрі відкололася крижина, на якій перебували рибалки

На річці Дніпро на Золотоніщині відкололась крижина, на якій перебували рибалки. Частині допомогли рятувальники, частина самостійно прийшла до берега. Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Юлія Норовкова.

Зі слів речниці, подія сталася 12 лютого близько 10-ї години ранку.

"До рятувальників надійшло повідомлення про те, що неподалік села Москаленки на Дніпрі відкололася крижина, на якій перебуває орієнтовно від 50 до 200 рибалок. Чоловік, який телефонував, пояснив, що це сталося на траверсі насосної станції і крижина дрейфує в напрямку Полтавської області", — розповіла Юлія Норовкова.

На місці працювали відділення рятувальних водолазних робіт, водний патруль поліції та черговий караул рятувальників.

Станом на 11:15 на двох риболовецьких баркасах із крижини забрали близько 70 рибалок, ще близько сотні людей самостійно пішки дісталися берега.

Зі слів Юлії Норовкової, травми ніхто не отримав.

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