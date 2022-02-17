Нові пункти у платіжках: чому прилучани більше платитимуть за тепло

Нарахування за обігрів місць загального користування та функціонування внутрішньобудинкових систем. Такі нові пункти з’явилися цього місяця у платіжках прилучан, які мають індивідуальне опалення, таких у місті третина.

Інженерка зі збуту КП «Прилукитепловодопостачання» Тамара Дзюба пояснює – нові пункти в платіжках пов’язані із новою методикою нарахування за спожиті послуги, затвердженої Кабміном. Відповідно до неї, усі мешканці будинку мають платити за обігрів місць загального користування, навіть ті, хто має індивідуальне опалення.

ФОТО: Суспільне Чернігів Тамара Дзюба

"Це є частка від загального обсягу теплової енергії, який нараховується на будинок. Місця загального користування — залежить від етажності будинку. Одноповерховий будинок частка становить 20%, двоповерховий — 18%, триповерховий — 16%, чотириповерховий 14%, п'ять — 12%, шість та більше поверхів — 10%. Місця загального користування: сходові клітини, коридори. Якщо це гуртожитки — там кухні, санвузли. А так як це квартири, підвали, горища не входять в місця загального користування".

Тамара Дзюба каже, платити за обігрів під’їзду тим, хто має індивідуальне опалення треба, бо їхні квартири теж частково опалюються за рахунок «Прилукитепловодопостачання». Частка до сплати однакова для всіх мешканців будинку.

"Для мінікотелень — це 7% береться, і для багатоповерхівок 8% береться. Нарахували ми там, наприклад, три гкал спожив будинок, із оцієї загальної частки береться частка. Якщо взяти пятиповерховий будинок, береться 12 %, от від цієї суми 12% іде на місця загального користування і 8% — на функціонування внутрішньобудинкових систем. Розподіл уже іде на всіх. Визначається так: гігакалорію поділили на загальну площу, визначили, скільки на квадратний метр, і нараховуємо ми вже на загальну площу квартири".

Індивідуальне опалення встановлено в квартирах 4200 прилучан, це третина прилуцьких багатоповерхівок. Вартість гігакалорії, на основі якої проводяться розрахунки для всіх мешканців, включно з індивідуальниками, становить 1890 гривень.

Детальніше у нашому відеорепортажі:

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