Аукціон з продажу Прилуцької виховної колонії відбудеться 11 березня

Фонд державного майна України виставив на продаж Прилуцьку виховну колонію. Аукціон з продажу відбудеться 11 березня. Стартову ціну оголосили 100 мільйонів гривень.

Загальна площа нерухомості, яка "піде з молотка" — майже 26 тисяч метрів квадратних. Територія колонії — це понад чотири гектари землі в середмісті Прилук. На них – їдальня, школа, адмінбудівлі, спортивний майданчик, три спальні корпуси. Загалом на продаж виставили 40 об'єктів нерухомості.

Нагадаємо, колонію у Прилуках "законсервували" ще у 2019 році, в рамках оптимізації установ виконанння покарань. На той момент там перебували 35 засуджених, їх всіх перевели до виховних установ в інших містах.

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