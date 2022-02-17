Група компаній "Автострада" розпочала основні роботи зі спорудження мосту Ямпіль-Косеуць, що сполучатиме Україну з Молдовою. Споруда пролягатиме через річку Дністер. ЇЇ довжина сягне 1409 метрів, а максимальна висота опор 50 метрів, це на десять метрів вище стандартного 12-поверхового будинку.

Вже пробурено та забетоновано 12 паль, які будуть фундаментом майбутніх опор мосту (на одну опору потрібно 15 паль).

Фото: Група компаній "Автострада"

Будівельні роботи на об’єкті стартуватимуть на початку весни. Як зазначають у компанії, у піковий період на проєкті буде задіяно близько 500 працівників та більше 100 одиниць спецтехніки.

"Будівництво мосту відбуватиметься за принципом "design and build", який передбачає і розробку проєктної документації об’єкта, над якою працювала потужна команда проєктантів. Рішення передбачають найсучасніші методи та технології виконання робіт. Насамперед у частині спорудження майже 700-метрової естакади через Дністер", — зазначили у компанії.

Фото: Група компаній "Автострада"

Також передбачено спорудження сучасного спільного пункту пропуску.

Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань. З іншої сторони він примкне до молдавської траси М2 Кишинів – Сорока.

"Наразі транспортний зв’язок між Україною і Молдовою через річку Дністер в області забезпечується мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач" та мостом на пункті пропуску "Бронниця - Унгурь", на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 тонни, а на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць" працює лише паромна переправа, однак вона давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав. Фактично весь транспортний потік проходить через міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач", – зазначив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Завершити будівництво мосту планують за два роки.

Фото: Група компаній "Автострада"

Фото: Група компаній "Автострада"

Фото: Група компаній "Автострада"

Фото: Група компаній "Автострада"

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