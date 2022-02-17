Група компаній "Автострада" розпочала основні роботи зі спорудження мосту Ямпіль-Косеуць, що сполучатиме Україну з Молдовою. Споруда пролягатиме через річку Дністер. ЇЇ довжина сягне 1409 метрів, а максимальна висота опор 50 метрів, це на десять метрів вище стандартного 12-поверхового будинку.
Вже пробурено та забетоновано 12 пальПа́ля — у будівництві — дерев'яний, металевий, або залізобетонний стрижень, який заглиблюють у землю або виконують у землі для додання міцності та тримальної здатності фундаменту будівлі., які будуть фундаментом майбутніх опор мосту (на одну опору потрібно 15 паль).
Будівельні роботи на об’єкті стартуватимуть на початку весни. Як зазначають у компанії, у піковий період на проєкті буде задіяно близько 500 працівників та більше 100 одиниць спецтехніки.
"Будівництво мосту відбуватиметься за принципом "design and build", який передбачає і розробку проєктної документації об’єкта, над якою працювала потужна команда проєктантів. Рішення передбачають найсучасніші методи та технології виконання робіт. Насамперед у частині спорудження майже 700-метрової естакади через Дністер", — зазначили у компанії.
Також передбачено спорудження сучасного спільного пункту пропуску.
Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань. З іншої сторони він примкне до молдавської траси М2 Кишинів – Сорока.
"Наразі транспортний зв’язок між Україною і Молдовою через річку Дністер в області забезпечується мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач" та мостом на пункті пропуску "Бронниця - Унгурь", на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 тонни, а на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць" працює лише паромна переправа, однак вона давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав. Фактично весь транспортний потік проходить через міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач", – зазначив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Завершити будівництво мосту планують за два роки.
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