У Вінниці на вулиці Келецькій, 94а реконструюють приміщення, яке стане тренувальним майданчиком для спортсменів. Відкрити спортивний зал для занять різними видами єдиноборств планують наприкінці цього року.

Про це повідомили у Вінницькій міській раді.

У приміщенні завершили загальнобудівельні роботи: у приміщені оздобили стіни, зробили перегородки, уклали керамічну плитку на підлогу, влаштували каркас підвісної стелі, встановили вікна та металопластикові двері, замінили водопровід та каналізацію.

"Пофарбували фасад будівлі в червоно-сірий колір, зробили вимощення доріжок та основу для тротуарів із щебеневої суміші", – розповів директор міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Вінниця" Юрій Будяк.

Фото: Вінницька міська рада

Цьогоріч планують встановити електрообладнання, закупити меблі та спортивний інвентар, озеленити територію біля приміщення.

Цьогоріч у приміщенні планують встановити систему електроосвітлення, закупити обладнання, меблі та спортивний інвентар. Також у планах облаштувати територію – заасфальтувати дорогу, укласти бруківку, встановити архітектурні форми, зробити місця для паркування авто, поставити лавочки та турніки, озеленити територію.

Завершити ремонтні роботи планують наприкінці цього року.

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